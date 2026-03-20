Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε πληρώνονται – Ημερομηνίες

Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω 25ης Μαρτίου – Οι ημερομηνίες για όλους τους δικαιούχους

Ο e-ΕΦΚΑ προχωρά στην καταβολή των συντάξεων Απριλίου 2026 νωρίτερα από το συνηθισμένο χρονοδιάγραμμα, λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου, με στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο διακριτές ημερομηνίες, ακολουθώντας τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Έτσι, χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους πριν από το τέλος του μήνα, με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις να καταβάλλονται συντονισμένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του φορέα.

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2026, οι οποίες φέτος αναμένεται να καταβληθούν νωρίτερα λόγω της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

