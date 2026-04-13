Συναγερμός για το Αέριο: «Αρχίστε από τώρα να αποθηκεύετε ποσότητες για τον επόμενο χειμώνα»

Πίνακας περιεχομένων

Η Ευρώπη καλείται να αυξήσει άμεσα τα αποθέματα φυσικού αερίου, καθώς η διαθεσιμότητα έχει μειωθεί λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το φυσικό αέριο βρίσκεται στο επίκεντρο ανησυχίας στην Ευρώπη, καθώς τα αποθέματα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα ενόψει του επόμενου χειμώνα. Το ENTSOG επισημαίνει την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης για την ενίσχυση των αποθηκών.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η διαθεσιμότητα έχει περιοριστεί, κυρίως λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν την τροφοδοσία και τις δυνατότητες αναπλήρωσης των αποθεμάτων.

Σε χαμηλά επίπεδα τα αποθέματα στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, την 1η Απριλίου τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονταν στο 28%, επίπεδο χαμηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για την επάρκεια κατά τον χειμώνα 2026-27, με τους αρμόδιους φορείς να καλούν σε άμεση δράση για την ενίσχυση των αποθεμάτων.

Έκκληση για άμεση πλήρωση από τον Απρίλιο

Ο γενικός διευθυντής του ENTSOG, Πιοτρ Κους, απευθύνει σαφή σύσταση προς τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν την πλήρωση των αποθηκών ήδη από τον Απρίλιο.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί έως τον Νοέμβριο, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα θα βρίσκονται σε επαρκή επίπεδα πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει σημαντικά την αγορά ενέργειας. Τα πλήγματα σε πετρελαϊκές υποδομές και το μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Από την περιοχή αυτή διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αερίου, γεγονός που καθιστά την ομαλή λειτουργία της κρίσιμη για την ενεργειακή επάρκεια.

Ο ρόλος του υγροποιημένου φυσικού αερίου

Για την αποκατάσταση των αποθεμάτων, θεωρείται απαραίτητη η ενίσχυση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), που μεταφέρεται κυρίως μέσω πλοίων.

Ωστόσο, οι περιορισμοί στις ροές και η αυξημένη ζήτηση δημιουργούν επιπλέον πιέσεις, καθιστώντας τη διαδικασία αναπλήρωσης πιο απαιτητική.

Οι προκλήσεις για τον επόμενο χειμώνα

Η κατάσταση διαμορφώνει ένα απαιτητικό περιβάλλον για τον χειμώνα 2026-27, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να κινηθούν έγκαιρα για να αποφύγουν ελλείψεις.

Η έγκαιρη ενίσχυση των αποθεμάτων θεωρείται κρίσιμη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και να περιοριστούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις διεθνείς εξελίξεις.