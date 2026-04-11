Πρωτομαγία: Πότε πέφτει – Τι ισχύει με την αργία

Πίνακας περιεχομένων

Η συγκεκριμένη αργία έρχεται αμέσως μετά την πασχαλινή περίοδο, κατά την οποία η Κυριακή του Πάσχα εορτάζεται στις 12 Απριλίου και η Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου, διαμορφώνοντας το πλαίσιο των πρώτων ημερών ανάπαυσης μέσα στην άνοιξη.

Η Πρωτομαγιά 2026 είναι την Παρασκευή, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα για τριήμερη ανάπαυλα σε πολλούς εργαζόμενους. Η συγκυρία αυτή οδηγεί αρκετούς να σχεδιάζουν εκδρομές ή μικρές αποδράσεις.

Η Πρωτομαγιά 2026 συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς αποτελεί μία από τις πρώτες μεγάλες αργίες μετά το Πάσχα. Φέτος, η ημερομηνία της δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για ξεκούραση, καθώς «πέφτει» σε ημέρα που σχηματίζει τριήμερο.

Όλες οι αργίες και τα τριήμερα για το 2026

Πρόκειται για υποχρεωτική αργία, με ειδικές ρυθμίσεις για την εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους, οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν και κατά τη διάρκεια των αργιών.

Τι ισχύει για την εργασία την Πρωτομαγιά

Παρότι η ημέρα θεωρείται αργία, υπάρχουν τομείς όπου επιτρέπεται η απασχόληση εργαζομένων. Αυτοί περιλαμβάνουν επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, καφέ, μπαρ, ταβέρνες και ξενοδοχεία, που λειτουργούν και σε ημέρες αργίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εργασία συνοδεύεται από προσαύξηση αποδοχών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει τις συνθήκες απασχόλησης την ημέρα αυτή.

Η επόμενη αργία μετά την Πρωτομαγιά

Μετά την Πρωτομαγιά, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αργία του Αγίου Πνεύματος, η οποία το 2026 εορτάζεται τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία προσφέρει ακόμη ένα τριήμερο μέσα στην άνοιξη.

Η χρονική τοποθέτηση της αργίας αυτής θεωρείται ευνοϊκή, καθώς έρχεται σχετικά νωρίς, δίνοντας μια ακόμη ευκαιρία για ξεκούραση πριν από το καλοκαίρι.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Στο υπόλοιπο του έτους, περιλαμβάνονται ο Δεκαπενταύγουστος, που το 2026 πέφτει Σάββατο, καθώς και η 28η Οκτωβρίου, η οποία εορτάζεται Τετάρτη.

Το ημερολόγιο των αργιών ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, τα οποία το 2026 πέφτουν Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, δημιουργώντας ακόμη ένα τριήμερο σε συνδυασμό με τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.