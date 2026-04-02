ΠΡΟΣΟΧΗ – Κακοκαιρία Erminio: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες – Η πρόβλεψη για την Αττική

Η κακοκαιρία Erminio συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε πολλές περιοχές, με την Αττική να συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που δοκιμάζονται περισσότερο. Οι έντονες βροχοπτώσεις και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους, με αυξημένες ανάγκες για παρεμβάσεις των αρχών.

Μόνο στην Αττική, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από 480 κλήσεις, ενώ χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό 33 πολιτών. Η εξέλιξη των φαινομένων διατηρεί σε επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς το κύμα κακοκαιρίας παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Εκτεταμένα φαινόμενα σε ολόκληρη τη χώρα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και την Πέμπτη 2 Απριλίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι επικρατούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.

Οι πρώτες ώρες της ημέρας συνοδεύονται από βροχοπτώσεις στα Επτάνησα, στη Δυτική Ελλάδα και σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ καταιγίδες εκδηλώνονται σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, η Θεσσαλία και η Μακεδονία. Τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται κατά τόπους έντονα και διατηρούν τη δυναμική τους.

Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας την Πέμπτη 2 Απριλίου: Η λίστα

Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία μέσα στην ημέρα

Καθώς η ημέρα προχωρά, τα φαινόμενα ενισχύονται και επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται μεταξύ άλλων στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Κατά τις βραδινές ώρες, η κακοκαιρία επηρεάζει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με σημαντική ένταση σε περιοχές όπως η κεντρική ηπειρωτική χώρα, οι Κυκλάδες, η Νότια Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, αυξάνεται η πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε αρκετές περιοχές.

Επιπλέον φαινόμενα και καιρικές συνθήκες

Εκτός από τις βροχές και τις καταιγίδες, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά των βόρειων ηπειρωτικών περιοχών. Ταυτόχρονα, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα κεντρικά και νότια τμήματα, επεκτεινόμενες γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η θερμοκρασία κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο παραμένουν ισχυροί, με νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στο Ιόνιο, όπου οι άνεμοι μεταβάλλουν σταδιακά κατεύθυνση μέσα στη μέρα.

Η εικόνα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι βροχές ξεκινούν από νωρίς το πρωί και παρουσιάζουν κατά διαστήματα ένταση, ενώ από το μεσημέρι εκδηλώνονται καταιγίδες που διαρκούν μέχρι και τη νύχτα. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί, φτάνοντας τοπικά έως και τα 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες κάνουν την εμφάνισή τους από τις πρώτες πρωινές ώρες, με σταδιακή εξασθένηση το βράδυ. Οι άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 7 και 13 βαθμών.