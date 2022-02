Οι ισχυρές εκρήξεις συνεχίζουν σε πόλεις της Ουκρανίας, 24 ώρες μετά την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία.

Την ώρα που ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται έξω από το Κίεβο, απαιτώντας την άμεση παράδοσή του, απλοί πολίτες ψάχνουν καταφύγια για να σωθούν και να προστατεύσουν τις οικογένειές τους.

Σε νοσοκομείο στην πόλη Dnipro στην ανατολική Ουκρανία, βρέφη, τα οποία βρίσκονταν σε θερμοκοιτίδες, μεταφέρθηκαν από το μαιευτήριο σε καταφύγιο που στήθηκε πρόχειρα στο υπόγειο του κτηρίου.

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. https://t.co/l8RAcFMTud pic.twitter.com/kWud9ktt2P

