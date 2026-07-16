Νέα ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν χωρίς αναδρομικά

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Συντάξεις χηρείας: Μόνιμα στο 70% – Τι αλλάζει για 80.000 δικαιούχους και γιατί δεν θα δοθούν αναδρομικά

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των συντάξεων χηρείας προωθεί η κυβέρνηση, βάζοντας τέλος στην προβλεπόμενη περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας. Η νέα ρύθμιση διατηρεί οριστικά το ποσοστό της σύνταξης στο 70% του ποσού που λάμβανε ο θανών, ωστόσο αποκλείει κάθε ενδεχόμενο καταβολής αναδρομικών, τόσο για όσους δεν υπέστησαν ποτέ τη μείωση όσο και για εκείνους που την είχαν ήδη υποστεί.

Η παρέμβαση έρχεται να ανατρέψει βασικές προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ επηρεάζει δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους που βρίσκονταν σε καθεστώς αβεβαιότητας τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι αλλαγές θα έχουν εφαρμογή μόνο από την έναρξη ισχύος της νέας διάταξης και δεν δημιουργούν αξιώσεις που αφορούν το παρελθόν.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Με το νέο πλαίσιο, οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, χωρίς να ενεργοποιείται η μείωση στο 35% που προέβλεπε η ισχύουσα νομοθεσία.

Ταυτόχρονα, διαγράφεται οριστικά το ενδεχόμενο αναζήτησης αναδρομικών από τον e-ΕΦΚΑ για τους συνταξιούχους στους οποίους η περικοπή δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Από την άλλη πλευρά, όσοι είδαν τις αποδοχές τους να μειώνονται τα προηγούμενα χρόνια, θα επανέλθουν στο 70% της σύνταξης, χωρίς όμως να λάβουν αποζημίωση για τις απώλειες που υπέστησαν.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, η εφαρμογή της νέας διάταξης αφορά αποκλειστικά το μέλλον και δεν γεννά δικαιώματα αναδρομικών απαιτήσεων.

Οι πέντε βασικές αλλαγές

Το νέο καθεστώς για τις συντάξεις χηρείας προβλέπει:

Την οριστική κατάργηση της μείωσης από το 70% στο 35% μετά την τριετία.

Τη διατήρηση του 70% για περισσότερους από 80.000 δικαιούχους.

Τη μη αναζήτηση ποσών από όσους δεν είχαν υποστεί την προβλεπόμενη περικοπή.

Την επαναφορά των μειωμένων συντάξεων στο 70%, χωρίς αναδρομική αποζημίωση.

Τη συνέχιση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων σε περίπου 122.000 συνταξιούχους, όταν αυτές προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα.

Παραδείγματα εφαρμογής

Για να γίνει πιο σαφής η επίδραση της νέας ρύθμισης, παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα:

Δικαιούχος που λαμβάνει σήμερα σύνταξη χηρείας 700 ευρώ θα συνεχίσει να εισπράττει το ίδιο ποσό και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας.

Συνταξιούχος που έχει περάσει ήδη την τριετία χωρίς να του επιβληθεί περικοπή, δεν θα κληθεί να επιστρέψει χρήματα.

Δικαιούχος που είχε δει τη σύνταξή του να μειώνεται από τα 700 στα 350 ευρώ, θα επανέλθει στο αρχικό ποσό, χωρίς όμως να λάβει αναδρομικά για τη διαφορά.

Όσοι λαμβάνουν τόσο προσωπική σύνταξη όσο και σύνταξη χηρείας θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται δύο εθνικές συντάξεις, εφόσον προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα.

Τι σημαίνει για τους συνταξιούχους

Η νέα παρέμβαση δίνει τέλος σε μία εκκρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή για χρόνια, διασφαλίζοντας ότι οι συντάξεις χηρείας δεν θα υποστούν νέα μείωση μετά την τριετία. Ωστόσο, η απόφαση να μην καταβληθούν αναδρομικά αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε μερίδα δικαιούχων που είχαν ήδη υποστεί σημαντικές απώλειες στα εισοδήματά τους.

Παράλληλα, η διατήρηση του δικαιώματος λήψης δύο εθνικών συντάξεων για χιλιάδες συνταξιούχους αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει το νέο πλαίσιο προστασίας των δικαιούχων.