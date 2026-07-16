Νωρίτερα οι προσλήψεις αναπληρωτών: Τι αναμένεται για τους διορισμούς εκπαιδευτικών 2026

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Σειρά κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των νηπιαγωγείων, τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, την Ειδική Αγωγή και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Νηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.) με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκπρόσωποι του Συλλόγου έθεσαν συνολικά 23 θέματα, λαμβάνοντας απαντήσεις από στελέχη του ΥΠΑΙΘΑ για τους μόνιμους διορισμούς του 2026-2027, τις προσλήψεις αναπληρωτών, το EduPlan AI, την Παράλληλη Στήριξη, τα Τμήματα Ένταξης, αλλά και ζητήματα στέγασης, αδειών και μισθολογικών διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών.

Μόνιμοι διορισμοί και αναπληρωτές

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο ΠΑ.ΣΥ.Ν., από την πλευρά του Υπουργείου επιβεβαιώθηκε ότι οι μόνιμοι διορισμοί για το σχολικό έτος 2026-2027 ανέρχονται συνολικά σε 5.487, με την τελική κατανομή ανά κλάδο να εξαρτάται από τις υπηρεσιακές ανάγκες. Παράλληλα, ο Σύλλογος ζήτησε την κάλυψη όλων των οργανικών κενών και την ίδρυση νέων οργανικών θέσεων στη Γενική και Ειδική Αγωγή.

Ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών

Για τις προσλήψεις αναπληρωτών, το ΥΠΑΙΘΑ ανέφερε ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες να πραγματοποιηθούν νωρίτερα, με στόχο η Α’ φάση να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών αναγκών. Ενδεικτικά, αναφέρθηκαν ως χρονικά ορόσημα η 4η Σεπτεμβρίου για την Α’ φάση, η 1η Οκτωβρίου για τη Β’ και η 10η Οκτωβρίου για τη Γ’ φάση προσλήψεων.

Τι απαντήθηκε για το EduPlan AI

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σύστημα EduPlan AI, για το οποίο ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. εξέφρασε προβληματισμούς σχετικά με τη διαφάνεια και τη χρήση των δεδομένων.

Όπως επισημάνθηκε από την πολιτική ηγεσία, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος, το οποίο θα λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης στον προγραμματισμό και την κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα καταχωρούν τα κενά στο σύστημα, ενώ ο Σύλλογος ζήτησε να έχουν πρόσβαση και οι σχολικές μονάδες, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια στη διαδικασία στελέχωσης.

Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης

Σε ό,τι αφορά την Ειδική Αγωγή, το Υπουργείο ξεκαθάρισε, σύμφωνα με τον ΠΑ.ΣΥ.Ν., ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για κατάργηση ή περιορισμό της Παράλληλης Στήριξης, αλλά καλύτερη αξιοποίησή της σε συνδυασμό με τα Τμήματα Ένταξης. Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι ο αριθμός των προσλήψεων θα καθοριστεί από τις εγκεκριμένες ανάγκες και τις σχετικές αιτήσεις.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι βρίσκονται υπό επεξεργασία νέα καθηκοντολόγια και πλαίσια λειτουργίας για τις δομές της Ειδικής Αγωγής, με στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου. Όσον αφορά τα Τμήματα Ένταξης, αναφέρθηκε ότι το νέο καθηκοντολόγιο προγραμματίζεται να αποσταλεί στις σχολικές μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Στέγαση, άδειες και μισθολογικά αιτήματα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών έθεσε επίσης το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών, ειδικά σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, ζητώντας επίδομα στέγασης και πρόσθετα μέτρα στήριξης. Από την πλευρά του Υπουργείου επισημάνθηκε ότι πρόκειται για θέμα που εξετάζεται στο πλαίσιο ευρύτερων κοινωνικών πολιτικών.

Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το καθεστώς αδειών μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τη μείωση του αριθμού των νηπίων ανά τμήμα, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.

Υποδομές και ειδικά σχολεία

Αναφορικά με τις υποδομές, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου επανέλαβαν ότι τα κτιριακά ζητήματα των νηπιαγωγείων αποτελούν αρμοδιότητα των Δήμων. Ωστόσο, γνωστοποιήθηκε ότι προγραμματίζεται η ενίσχυση των ειδικών σχολείων της χώρας με 706 ηλεκτρικά λεωφορεία, με στόχο τη βελτίωση της μετακίνησης των μαθητών της Ειδικής Αγωγής.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. υπογραμμίζει ότι δημοσιοποιεί τόσο τα αιτήματα που κατέθεσε όσο και τις απαντήσεις που έλαβε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, σημειώνοντας ότι αυτές αποτελούν τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου για τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση.