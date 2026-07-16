Έρχεται ραγδαία αλλαγή του καιρού: Δείτε πότε

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Καιρός: Έρχεται «ανάσα» δροσιάς μετά τη ζέστη – Πτώση έως 10 βαθμούς και πιθανές καταιγίδες

Σημαντική αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να σημειωθεί την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, τα οποία δείχνουν μεταβολή του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανή εκδήλωση βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως επισημαίνει το Weather Phenomena, η θερμή εισβολή που θα επηρεάσει την Ελλάδα έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας φαίνεται να έχει περιορισμένη διάρκεια, ενώ από την Τρίτη και μετά αναμένεται σταδιακή επικράτηση πιο δροσερών αερίων μαζών από τη Βόρεια Ευρώπη.

Πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από την ερχόμενη Τρίτη ο υδράργυρος ενδέχεται να υποχωρήσει κατά 8 έως και 10 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σε σύγκριση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν τις προηγούμενες ημέρες.

Η μεταβολή αυτή συνδέεται με την επικράτηση ασταθών αερίων μαζών, οι οποίες θα μπορούσαν να ευνοήσουν την ανάπτυξη νεφώσεων και την εκδήλωση τοπικών βροχών ή καταιγίδων, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Τα φαινόμενα, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά δεδομένα, αναμένεται να απασχολήσουν κυρίως τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας στο διάστημα από τις 24 έως και τις 27 Ιουλίου.

«Επιλεκτικός» καύσωνας μέχρι τη Δευτέρα

Μέχρι και τη Δευτέρα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν περιοχές της Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να αφορούν το σύνολο της επικράτειας.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για έναν «επιλεκτικό» και σύντομης διάρκειας καύσωνα, καθώς η θερμή αέρια μάζα που επηρεάζει τη δυτική Μεσόγειο δεν φαίνεται να φτάνει στην Ελλάδα με την ίδια ένταση που αναμένεται σε άλλες περιοχές, όπως η Σαρδηνία, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να προσεγγίσει ακόμη και τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να λειτουργήσουν ως παράγοντας περιορισμού της έντονης ζέστης, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες στο τέλος του μήνα

Μετά την υποχώρηση της θερμής εισβολής, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην πιθανότητα εμφάνισης πιο ασταθών καιρικών συνθηκών.

Η διέλευση ψυχρότερων αερίων μαζών ενδέχεται να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για απογευματινές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως από τις 24 έως τις 27 Ιουλίου.

Παράλληλα, οι πρώτες ενδείξεις από το Ευρωπαϊκό Προγνωστικό Μοντέλο (ECMWF) δείχνουν ότι η δροσερή αυτή περίοδος θα μπορούσε να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τι δείχνουν οι προβλέψεις για τον Αύγουστο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για τον Αύγουστο, οι οποίες, σύμφωνα με το Weather Phenomena, δεν δείχνουν μέχρι στιγμής κάποιο νέο ισχυρό κύμα καύσωνα για τη χώρα μας.

Αντίθετα, τα διαθέσιμα στοιχεία συγκλίνουν στο σενάριο ενός καλοκαιριού με θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, χωρίς ακραία φαινόμενα.

Όπως επισημαίνεται, μέχρι σήμερα το φετινό καλοκαίρι εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες, με τις προγνώσεις να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η εικόνα αυτή να διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα.