Fuel Pass: Τελευταίες ημέρες για τη χρήση του voucher – Ποιοί χάνουν τα χρήματα

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Λίγες ημέρες απομένουν στους δικαιούχους του Fuel Pass για να χρησιμοποιήσουν το ποσό της επιδότησης που έχει πιστωθεί στην ψηφιακή τους κάρτα, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 31 Ιουλίου.

Μετά την ημερομηνία αυτή, η προπληρωμένη ψηφιακή κάρτα θα απενεργοποιηθεί και οποιοδήποτε ποσό δεν έχει αξιοποιηθεί θα επιστραφεί αυτόματα στο Ελληνικό Δημόσιο. Για τον λόγο αυτό, όσοι εξακολουθούν να διαθέτουν υπόλοιπο καλούνται να το χρησιμοποιήσουν εγκαίρως για την αγορά καυσίμων.

Τι θα συμβεί μετά τις 31 Ιουλίου

Η 31η Ιουλίου αποτελεί την τελευταία ημέρα κατά την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με την ψηφιακή κάρτα του Fuel Pass.

Από την επόμενη ημέρα, η κάρτα παύει να είναι ενεργή και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή καυσίμων. Παράλληλα, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο δεν θα μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό ούτε θα μπορεί να αξιοποιηθεί με άλλον τρόπο, αλλά θα επιστρέφεται στο Δημόσιο.

Η προθεσμία αφορά όσους επέλεξαν την καταβολή της ενίσχυσης μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και εξακολουθούν να έχουν διαθέσιμο ποσό.

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Τα ποσά για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κύριας κατοικίας του δικαιούχου και τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να λάβει το Fuel Pass.

Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Θάσου, Σκύρου, Σαμοθράκης και Αμμουλιανής, η ενίσχυση ανέρχεται σε 60 ευρώ όταν καταβάλλεται μέσω ψηφιακής κάρτας.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είχε επιλέξει την πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιδότηση για τις ίδιες περιοχές διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην υπόλοιπη Ελλάδα, το ποσό ανέρχεται σε 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και σε 40 ευρώ όταν η καταβολή γίνεται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τι ισχύει για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα

Διαφορετικά ποσά προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

Όσοι κατοικούν στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Θάσου, Σκύρου, Σαμοθράκης και Αμμουλιανής, λαμβάνουν 35 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας.

Για τους ίδιους δικαιούχους, το ποσό περιορίζεται στα 30 ευρώ όταν έχει επιλεγεί η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στην υπόλοιπη χώρα, η ενίσχυση για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα ανέρχεται σε 30 ευρώ μέσω της ψηφιακής κάρτας και σε 25 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

Ποιοι πρέπει να κινηθούν άμεσα

Η επικείμενη λήξη αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που επέλεξαν την ψηφιακή κάρτα και δεν έχουν εξαντλήσει το ποσό της επιδότησης. Όσοι είχαν λάβει τα χρήματα απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό δεν επηρεάζονται από την απενεργοποίηση της κάρτας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν το διαθέσιμο υπόλοιπό τους και να το χρησιμοποιήσουν έως και τις 31 Ιουλίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης, επανενεργοποίησης της κάρτας ή ανάκτησης του αχρησιμοποίητου ποσού.