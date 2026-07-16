Στο επίκεντρο η διαφάνεια στο πολλαπλό σχολικό βιβλίο – Γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία;

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Ζήτημα διαφάνειας στη διαδικασία εφαρμογής του θεσμού του πολλαπλού σχολικού βιβλίου θέτει η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ), καλώντας το Υπουργείο Παιδείας να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία που αφορούν τις επιλογές των σχολικών μονάδων.

Παρότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι συγγραφικές ομάδες και οι εκδοτικοί οίκοι, σύμφωνα με την ΕΝΕΛΒΙ, δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των επιλογών.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων δεν αφορά μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, αλλά το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς ο νέος θεσμός επηρεάζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας και συνδέεται με τη διαχείριση δημόσιων πόρων. Για τον λόγο αυτό ζητά από το ΥΠΑΙΘΑ να ανακοινώσει αναλυτικά ποια βιβλία επιλέχθηκαν ανά σχολική μονάδα, μάθημα και βαθμίδα, καθώς και τα συνολικά ποσοστά επιλογής κάθε διδακτικού πακέτου

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΝΕΛΒΙ:

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Η διαδικασία επιλογής από τα σχολεία των διδακτικών βιβλίων του πολλαπλού σχολικού βιβλίου ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουνίου 2026 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στις 30 Ιουνίου 2026 για τη Δευτεροβάθμια. Ωστόσο, ενώ οι συγγραφικές ομάδες και οι εκδοτικοί οίκοι που συμμετέχουν στη διαδικασία έχουν ζητήσει να ενημερωθούν για τις επιλογές των σχολείων, μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα αναλυτικά στοιχεία, ώστε οι συμμετέχοντες και η εκπαιδευτική κοινότητα να γνωρίζουν με σαφήνεια:

ποια διδακτικά βιβλία επέλεξε κάθε σχολική μονάδα, ανά μάθημα

ποιο είναι το συνολικό ποσοστό επιλογής κάθε διδακτικού βιβλίου, ανά βαθμίδα και μάθημα.

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Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου έχει ήδη ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας την άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών. Το αίτημα δεν αφορά μόνο τους εκδότες και τις συγγραφικές ομάδες, οι οποίοι έχουν άμεσο και συγκεκριμένο έννομο συμφέρον να γνωρίζουν τα δεδομένα βάσει των οποίων διαμορφώνονται τα ποσοστά χρήσης και οι σχετικές αποζημιώσεις. Αφορά εξίσου τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και συνολικά την κοινωνία, καθώς πρόκειται για έναν νέο θεσμό που επηρεάζει άμεσα το περιεχόμενο της σχολικής εκπαίδευσης και τη διαχείριση δημόσιων πόρων.

Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν ενημερώνει τις συγγραφικές ομάδες και τους εκδοτικούς οίκους για το ποιες επιλογές διδακτικών βιβλίων έκαναν τα σχολεία;

Η διαφάνεια δεν αποτελεί συντεχνιακό αίτημα ούτε παραχώρηση της διοίκησης! Είναι βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία της διαδικασίας, τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και την εμπιστοσύνη της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας στον θεσμό του πολλαπλού σχολικού βιβλίου.

Συνεπώς, ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας να δημοσιοποιήσει άμεσα και πλήρως τα στοιχεία σχετικά με τις επιλογές των Διδακτικών Πακέτων από τις σχολικές μονάδες, ανά μάθημα και βαθμίδα.