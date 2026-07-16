Εκλογές 2027: Οι δύο ημερομηνίες που συζητούνται για τις κάλπες

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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η συζήτηση για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών, καθώς, μετά τα σενάρια που ήθελαν την κυβέρνηση να εξετάζει προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο του 2026, κυβερνητικά στελέχη τοποθετούν πλέον τον εκλογικό ορίζοντα στην άνοιξη του 2027.

Μέχρι πριν από λίγα 24ωρα, οι επικρατέστερες ημερομηνίες έκαναν λόγο για εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου, ενώ οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, είχαν ενισχύσει τη σχετική συζήτηση. Ωστόσο, νέες αναφορές έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», εκτίμησε ότι η επιλογή των πρόωρων εκλογών το προσεχές φθινόπωρο δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της κυβερνητικής παράταξης.

Παράλληλα, εμφανίστηκε πιο συγκεκριμένος ως προς το χρονοδιάγραμμα, αναφέροντας ότι θεωρεί πιθανές δύο ημερομηνίες για την εκλογική αναμέτρηση: την 14η Μαρτίου και την 25η Απριλίου 2027.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, καλώντας τα κομματικά στελέχη να βρίσκονται «στις επάλξεις» ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει η διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης κυβερνητικής θητείας.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοποθετήσεις του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος συνέδεσε τις πολιτικές εξελίξεις με την πορεία της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως ανέφερε, η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Ιουλίου, ενώ η δεύτερη προγραμματίζεται για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις που διατυπώνονται το τελευταίο διάστημα, το μόνο βέβαιο είναι ότι το εκλογικό χρονοδιάγραμμα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης πολιτικής συζήτησης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην άνοιξη του 2027 και στις ημερομηνίες που αρχίζουν να διαμορφώνουν το νέο σκηνικό.