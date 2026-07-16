Νέες συγχωνεύσεις σε δημοτικά σχολεία προκαλούν αντιδράσεις εκπαιδευτικών και γονέων – Τι ζητούν

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Την έντονη αντίδρασή του στις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων στην Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη», ζητώντας την άμεση ανάκληση των αποφάσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούν συνολικά οκτώ συμπτύξεις, μεταξύ των οποίων και στα 4ο Δημοτικά Σχολεία Καισαριανής και Αθηνών.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις οδηγούν σε πολυπληθή τμήματα, παρά την ύπαρξη μαθητών με διαγνώσεις και αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σε ανακοίνωσή του, ο «Ρόζα Ιμβριώτη» επισημαίνει ότι οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται ενώ εκκρεμούν κρίσιμες υπηρεσιακές μεταβολές και εκφράζει ανησυχία για τις συνθήκες με τις οποίες θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Παιδείας και τη ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας να προχωρήσουν σε κατατμήσεις τμημάτων όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, να καλύψουν έγκαιρα τα κενά με προσλήψεις και να διασφαλίσουν, όπως αναφέρει, τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου:

ΠΑΡΤΕ ΤΩΡΑ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΕΣ 5 ΚΑΙ ΤΙΣ 3 ΝΕΕΣ ΣΥΜΠΤΥΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ (4ο Δημοτικό Καισαριανής, 4ο Δημοτικό Αθηνών)!

ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΗΘΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ!

Είναι τελικά οι άδειες των εκπαιδευτικών η αιτία των κενών στα σχολεία;

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Γονείς των μαθητών μας,

Μόλις στείλαμε χθες το πρωί το 105ο Ενημ. του Συλλόγου μας, που περιέχει διάφορα σοβαρά ζητήματα λειτουργίας των σχολείων μας μέσα στα οποία και τις 5 συμπτύξεις που είχε ήδη προχωρήσει η ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας στο κέντρο της Αθήνας και στη Δάφνη, και την ίδια μέρα το μεσημέρι έγινε αυτό που γράφαμε στο ενημερωτικό μας “Παρόλο που, προς το παρόν, δεν έχουμε κάποια σύμπτυξη σε σχολεία του Συλλόγου μας, ξέρουμε ότι η καμπάνα χτυπάει για όλους!”.

Συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε για νέα σύμπτυξη σε σχολείο της Δάφνης και συμπτύξεις σε δύο σχολεία του Συλλόγου μας, το 4ο Δημοτικό Καισαριανής και το 4ο Δημοτικό Αθηνών και μάλιστα συμπτύξεις που δεν αφορούν την Α΄ Δημοτικού αλλά τη Β΄ και τη Δ΄ αντίστοιχα!Στο 4ο Δημοτικό Καισαριανής τα δύο τμήματα της φετινής Α΄ γίνονται για την επόμενη σχολική χρονικά ένα τμήμα στη Β΄ με 24 παιδιά, όπου υπάρχουν ήδη 3 διαγνώσεις και μία παραπομπή στο ΚΕΔΑΣΥ! Στο 4ο Δημοτικό Αθηνών τα δύο τμήματα της φετινής Γ΄ γίνονται ένα τμήμα της Δ΄ για την επόμενη χρονιά με 25 παιδιά και ήδη 3 διαγνώσεις!

Φαίνεται εκεί στη ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας και στο ΥΠΑΙΘΑ, αντί να προετοιμάζουν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς (η Α΄ Αθήνας δεν έχει κάνει ακόμα τις υπεραριθμίες και τις εσωτερικές αποσπάσεις!) έχουν σκύψει πάνω στο myschool, κάνουν προσθαφαιρέσεις και συμπτύσσουν τμήματα ώστε να βγάλουν 25άρια παντού, ανεξαρτήτου διαγνώσεων, μεγέθους τάξεων, άλλων δυσκολιών κλπ. Βλέπουν τα παιδιά μας μόνο ως αριθμούς και προχωράνε στο στοίβαγμα, για να εξοικονομήσουν χρήματα και προσωπικό (γι’ αυτό άλλωστε δεν προχωράνε και τις υπηρεσιακές μεταβολές, γιατί μεταβάλλουν τα σχολεία αυτό το διάστημα!). Θέλουν να εξοικονομήσουν τα δις που θα δώσουν βορά στις επιχειρήσεις, στους εφοπλιστές απευθείας ή μέσω της πολεμικής βιομηχανίας! Για παιδεία, υγεία και μισθούς δεν έχουν, για να συμμετέχουν στο μακέλεμα των λαών δίνουν δις απλόχερα, αλλά και για τις τσέπες όλων των τρωκτικών του μεγάλου κεφαλαίου.

Ως εδώ! Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί! Είναι παιδιά, με ανάγκες κοινωνικές και μορφωτικές και χρειάζονται ένα σχολείο που θα τα μορφώνει και θα τα στηρίζει. Χρειάζονται δασκάλους που θα μπορούν να σκύβουν στο κάθε παιδί και στα προβλήματά του, να το στηρίζουν και να το μορφώνουν. Αυτό, με 25 παιδιά στην τάξη δε γίνεται, η διδακτική ώρα δε φτάνει να πει έστω και μια λέξη κάθε παιδί! Πόσο μάλλον όταν στα τμήματα υπάρχουν 3-4 ή και περισσότερες διαγνώσεις! Αυτά τα παιδιά, με το πολύ μία παράλληλη στήριξη (αν υπάρχει κι αυτή γιατί τα χρήματα από τα ΕΣΠΑ κατευθύνονται στο armEurope), θα μείνουν αβοήθητα σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το πλαίσιο παραβιάζονται κατάφωρα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και πολύ περισσότερο των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Σε αυτές τις συνθήκες οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, γίνονται λάστιχο και πάλι δε μπορούν αντικειμενικά να δώσουν στα παιδιά αυτά που χρειάζονται.

Κλείνουν δεκάδες σχολεία: Δείτε πού

Το ΥΠΑΙΘΑ, η ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας, κυβέρνηση, ΕΕ, ΟΟΣΑ και κόμματά τους αποδεικνύουν και με τις χιλιάδες προωθούμενες συμπτύξεις και το στοίβαγμα των παιδιών σε 25άρια τμήματα ότι δε νοιάζονται για τα παιδιά του λαού μας. Δεν ενδιαφέρονται να πάρουν μέτρα να αντιστραφεί η κατάσταση με τη διαβίωση των εκπαιδευτικών, στον χώρο δουλειάς τους και έξω από αυτόν, που οδήγησε να μπουν φέτος στους πίνακες 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί! Κι αυτό γιατί θέλουν αμόρφωτα παιδιά, βορά στα χέρια τους όταν βγουν στην αγορά εργασίας.

Εμείς όμως, εκπαιδευτικοί και γονείς, νοιαζόμαστε γιατί έχουμε πάντα το νου μας στο παιδί! Γι’ αυτό απαιτούμε να πάρει τώρα πίσω η ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας τις 8 ως τώρα συμπτύξεις τμημάτων (μέσα στις οποίες είναι και των δύο δικών μας σχολείων) και να προχωρήσει στην κατάτμηση όσων τμημάτων έχουν ζητηθεί από τα σχολεία μας.

Ισχύει στο ακέραιο το 105ο Ενημερωτικό του Συλλόγου μας για όλα. Καλούμε τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων να αντιδράσουν και από κοινού να προχωρήσουμε τις επόμενες μέρες σε δράσεις.

Επαναλαμβάνουμε εδώ τα αιτήματά μας για να καλυφθούν επιτέλους ουσιαστικά όλα τα κενά και να λειτουργήσουν τα σχολεία από την 1η Σεπτέμβρη με πλήρες πρόγραμμα:

Απαιτούμε:

Να πάρει η ΔΙΠΕ Α Αθήνας πίσω τις 8 ως τώρα συμπτύξεις που ανακοίνωσε μέσα στις οποίες και στα 4ο Δημοτικό Καισαριανής και 4ο Δημοτικό Αθηνών, που είναι σχολεία του Συλλόγου μας “ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ”!

Να μη γίνει καμία άλλη σύμπτυξη τμήματος στην Α΄ Αθήνας.

Να κατατμηθούν τα πολυπληθή τμήματα και ανάλογα τα τμήματα που έχουν πολλές διαγνώσεις. Στη βάση αυτή απαιτούμε: α) να δημιουργηθεί 3ο τμήμα στο 8ο Δημοτικό Βύρωνα (που ξεκινάει με δύο 25άρια τμήματα στην Α΄Δημοτικού και υπάρχουν και παιδιά που ζητάνε μεταγραφή σε αυτό), β) να δημιουργηθεί 3ο τμήμα στα 4ο – 12ο Δημοτικά Βύρωνα (λόγω πολλών διαγνώσεων στην Α΄ Δημοτικού), γ) να δημιουργηθεί 3ο τμήμα στα 3ο-6ο Δημοτικά Καισαριανής (γιατί είναι πολυπληθή τα 2 που δημιουργήθηκαν ήδη και υπάρχουν παιδιά που ζητάνε μεταγραφή), δ) να λειτουργήσει 2ο τμήμα στο 7ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (που λειτουργούσε πέρυσι αλλά για την επόμενη σχολική χρονιά καταρχήν η ΔΙΠΕ το έκλεισε αφήνοντας 23 – ως τώρα – παιδιά σε μια μικρή αίθουσα), ε) να ικανοποιηθούν τα αιτήματα όλων των σχολείων για κατάτμηση πολυπληθών τμημάτων στην Α΄ ή και σε μεγαλύτερες τάξεις όπου υπάρχουν και πολλές διαγνώσεις.

Ως 15 παιδιά ανά τμήμα για να διασφαλιστούν τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών!

Μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών συναδέλφων, ώστε να καλυφθούν πραγματικά όλα τα κενά.

Να καλυφθούν όλα τα εναπομείναντα κενά με τις απαραίτητες προσλήψεις από 1 Σεπτέμβρη σε μία φάση και με αξιοκρατική τοποθέτηση όλων των συναδέλφων συμβασιούχων-αναπληρωτών έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα κενά.

Ι κανοποίηση των αιτήσεων για εσωτερική απόσπαση σε όλα τα κενά που υπάρχουν. Διαφάνεια στις υπηρεσιακές μεταβολές και έγκαιρη πραγματοποίησή τους για να προγραμματίσουν οι συνάδελφοι τη ζωή τους και να λειτουργήσουν με πλήρες πρόγραμμα όλα τα σχολεία από την πρώτη μέρα.