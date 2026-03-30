Νέα εποχή στα ενοίκια: Ποιοί χάνουν επιδόματα και φοροεκπτώσεις

Από την 1η Απριλίου 2026 αλλάζει πλήρως το καθεστώς πληρωμής ενοικίων, με υποχρεωτική χρήση τραπεζικών λογαριασμών και αυστηρές συνέπειες για όσους δεν συμμορφωθούν

Ενοίκια με υποχρεωτική πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού καθιερώνονται από την 1η Απριλίου 2026, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο καταβολής των μισθωμάτων για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Η νέα ρύθμιση, που προβλέπεται από τον νόμο 5264/2024, επηρεάζει άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες συμβάσεις σε όλη τη χώρα.

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από αυστηρές συνέπειες για όσους δεν συμμορφωθούν, καθώς η χρήση μετρητών παύει να αναγνωρίζεται. Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τον τρόπο πληρωμής, αλλά επεκτείνονται σε φορολογικές ελαφρύνσεις και κρατικές ενισχύσεις.

Οι συνέπειες για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να καταβάλλουν το ενοίκιο σε μετρητά θα στερηθούν σημαντικά οφέλη. Συγκεκριμένα, χάνεται το «δώρο» ενός ενοικίου τον χρόνο, καθώς και κάθε μορφή ενίσχυσης ή επιδόματος που σχετίζεται με μισθώσεις.

Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες που θα εξακολουθήσουν να εισπράττουν ενοίκια εκτός τραπεζικού συστήματος θα χάσουν την έκπτωση 5% στο δηλωθέν εισόδημα από μισθώματα. Αυτό συνεπάγεται αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, καθώς θα καλούνται να πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο.

Ενισχυμένοι έλεγχοι και διασταυρώσεις

Με τη νέα διαδικασία, η φορολογική διοίκηση αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά τις συναλλαγές. Από τη στιγμή που δηλώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός του εκμισθωτή, καθίσταται εφικτή η αυτόματη διασταύρωση των δηλωμένων μισθωμάτων με τις πραγματικές κινήσεις στους λογαριασμούς.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τους ελέγχους και περιορίζει τα περιθώρια αποκλίσεων μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών εισοδημάτων, δημιουργώντας ένα πιο αυστηρό πλαίσιο συμμόρφωσης για όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι βασικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρηθούν

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου. Σε κάθε νέο ή ανανεωμένο μισθωτήριο, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, μαζί με τον σχετικό αριθμό IBAN.

Επιπλέον, η κατάθεση των ενοικίων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε λογαριασμό που ανήκει στον εκμισθωτή και όχι σε τρίτους. Σε περιπτώσεις κοινών λογαριασμών, το όνομα του ιδιοκτήτη θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο, ώστε να διευκολύνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων.

Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε εκμισθωτής οφείλει να δηλώνει τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθεται το αντίστοιχο μερίδιο του ενοικίου, εκτός αν προβλεφθεί διαφορετικά με σχετική απόφαση.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να εξασφαλίζουν ότι όλα τα μισθώματα του έτους καταβάλλονται εντός του ίδιου οικονομικού έτους μέσω τραπέζης, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν με απώλεια της φορολογικής έκπτωσης.

Το ζήτημα του ακατάσχετου λογαριασμού

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο θέμα της προστασίας των ποσών από κατασχέσεις. Το ισχύον όριο ακατάσχετου δεν καλύπτει τα εισοδήματα από μισθώματα, εκτός εάν ο λογαριασμός έχει δηλωθεί ως «μοναδικός ακατάσχετος» για περιοδικές πιστώσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες καλούνται να δηλώσουν εγκαίρως τον σχετικό λογαριασμό στην αρμόδια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, η δήλωση πρέπει να γίνεται ξεχωριστά από κάθε συνδικαιούχο, ώστε να ισχύει για όλους.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι η σωστή κατανόηση και εφαρμογή των νέων κανόνων είναι κρίσιμη, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες ή φορολογικές επιβαρύνσεις.