Κύμα κακοκαιρίας με βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας – Ο καιρός της 25ης Μαρτίου

Κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει σήμερα, Τρίτη, τη χώρα μας και στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα έχουν ήδη ξεκινήσει οι βροχές.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα ακολουθήσει νότια νοτιοανατολική πορεία και η κακοκαιρία πρόκειται να απασχολήσει πολλά γεωγραφικά τμήματα, όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην εκπομπή του Open «Ώρα Ελλάδος».

Στα θετικά της ημέρας, το γεγονός ότι παρότι ο καιρός θα είναι βροχερός, τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη ένταση, με εξαίρεση τμήματα του Ιονίου, αλλά και του νότιο νοτιοανατολικού Αιγαίου, όπου μπορεί να δούμε και καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά στα 5-6 μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο αλλά από το απόγευμα θα δούμε μια μικρή αύξηση της έντασης στο Αιγαίο στα 6-7 μποφόρ.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, βλέπουμε ότι η ημέρα δεν ξεκινά με τον υδράργυρο πολύ χαμηλά, όπως συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα. Αντίστοιχα, όμως, αργά το μεσημέρι δεν θα δούμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει πολύ ψηλά και το θερμοκρασιακό εύρος θα είναι μικρό.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική έχουμε συννεφιασμένο ουράνιο θόλο και αργότερα θα ξεκινήσουν και οι βροχές που από το απόγευμα και πολύ περισσότερο τη νύχτα, θα είναι περισσότερες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς. Αύριο, ανήμερα της εθνικής εορτής και των παρελάσεων, ο καιρός θα είναι αρχικά βροχερός, αλλά θα αρχίσει να βελτιώνεται από τις 11 το πρωί και προς τις 12 το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι σήμερα βροχερός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 13 βαθμούς. Αύριο, ωστόσο και παρότι θα ξεκινήσει στο ίδιο μοτίβο, θα βελτιωθεί αισθητά και θα κάνουμε παρέλαση κάτω από πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

