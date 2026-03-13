Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά από ένα ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ενώ θα συνοδεύονται από βροχές και καταιγίδες, χωρίς ωστόσο κάποιο ακραίο φαινόμενο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Με καλό καιρό και σε στεριά και σε θάλασσα θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.

Από τη Δευτέρα 16/3 η περιοχή μας αποκτά καιρική κινητικότητα με βροχές οι οποίες μπορεί κατά διαστήματα να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα και δείχνουν να είναι πιο πολλές στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Επιπλέον αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας από την προσεχή Τετάρτη και για λίγες ημέρες. Ο υδράργυρος θα βρεθεί 5-6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Προς το παρών κάτι ακραίο δεν φαίνεται για την συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο την άνοιξη όπως έχουμε πει η πρόγνωση χρειάζεται μετριοπάθεια και συνεχή επικαιροποίηση, γιατί η φύση της εποχής ευνοεί τις γρήγορες και συχνά απρόβλεπτες αλλαγές».