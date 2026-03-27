Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας: Πώς θα χτυπήσει τη χώρα και τι δείχνουν οι προβλέψεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει βροχές, καταιγίδες και χιόνια, ενώ άστατο αναμένεται το ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ο καιρός εισέρχεται ξανά σε φάση έντονης αστάθειας, καθώς νέο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η μεταβολή αυτή έρχεται μετά από ένα σύντομο διάστημα πιο ήπιων συνθηκών και αναμένεται να επεκταθεί σχεδόν σε όλη την επικράτεια.

Η αλλαγή του σκηνικού γίνεται αισθητή από τα δυτικά, ενώ τα φαινόμενα ενισχύονται σταδιακά, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι η αστάθεια δεν θα περιοριστεί μόνο στο άμεσο διάστημα, αλλά θα επηρεάσει και την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή 27 Μαρτίου, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής και της κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η επιδείνωση ξεκινά ήδη από το βράδυ της Πέμπτης και κορυφώνεται την Παρασκευή, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά ανατολικότερα.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία, πριν κινηθούν προς τα ανατολικά. Στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους σε υψόμετρα περίπου από 900 έως 1.200 μέτρα.

Για την Αττική, η εικόνα περιλαμβάνει κυρίως τοπικές βροχές και πιθανές πρόσκαιρες καταιγίδες, χωρίς όμως ενδείξεις για έντονα ή ακραία φαινόμενα. Το Σάββατο προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο αυτή δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια.

Η αιτία της επαναλαμβανόμενης αστάθειας

Σύμφωνα με τον Κλέαρχος Μαρουσάκης, η διαδοχική εμφάνιση κακοκαιρίας συνδέεται με ένα φαινόμενο που περιγράφεται ως «ατμοσφαιρικό βουνό» στη δυτική Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας οδηγεί σε επαναλαμβανόμενα κύματα κακοκαιρίας που κατευθύνονται νοτιότερα, επηρεάζοντας και τη χώρα. Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν είναι συνεχόμενη κακοκαιρία, αλλά διαδοχικές επιδεινώσεις με μικρά διαλείμματα βελτίωσης.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τη Μεγάλη Εβδομάδα

Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα δείχνουν ότι η έναρξή της θα έχει άστατο χαρακτήρα, με νέο κύμα κακοκαιρίας να φέρνει βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και ισχυρούς ανέμους.

Ωστόσο, προς τα μέσα της εβδομάδας, και συγκεκριμένα μετά τη Μεγάλη Τρίτη ή τη Μεγάλη Τετάρτη, διαφαίνεται τάση σταδιακής βελτίωσης και ανόδου της θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει ότι, με τα έως τώρα δεδομένα, η αστάθεια φαίνεται να περιορίζεται κυρίως στο πρώτο μισό της περιόδου.

Μεταβλητός ο καιρός μέχρι τις αρχές Απριλίου

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών είναι η έντονη μεταβλητότητα, με εναλλαγές ανάμεσα σε φάσεις κακοκαιρίας και σύντομα διαστήματα βελτίωσης. Οι καιρικές συνθήκες θα συνεχίσουν να μεταβάλλονται, διατηρώντας την αστάθεια.

Καθώς πρόκειται για εκτιμήσεις μεσοπρόθεσμου ορίζοντα, η εικόνα για τη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να αποσαφηνιστεί περισσότερο όσο πλησιάζουμε στις πρώτες ημέρες του Απριλίου.