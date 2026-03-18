Επίδομα Πάσχα 250 ευρώ: Γιατί δεν προχωρά φέτος – Τα μέτρα που προκρίνονται αντί της ενίσχυσης

Το επίδομα Πάσχα 250 ευρώ δεν θα δοθεί φέτος, με το ΥΠΟΙΚ να επικαλείται έλλειψη δημοσιονομικού χώρου και διαφορετικές προτεραιότητες.

Το επίδομα Πάσχα 250 ευρώ δεν θα καταβληθεί φέτος, σύμφωνα με σαφή θέση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για χορήγηση της ενίσχυσης. Όπως επισημαίνεται, δεν υπήρξε ποτέ σχετικός σχεδιασμός για την καταβολή του βοηθήματος μέσα στο έτος.

Από το οικονομικό επιτελείο τονίζεται ότι δεν υφίστανται τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια για μια τέτοια παρέμβαση, ενώ διευκρινίζεται πως οι αναφορές για ενίσχυση συγκεκριμένων ομάδων, όπως χαμηλοσυνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Γιατί δεν προχωρά το επίδομα Πάσχα 250 ευρώ

Η επιλογή να μην προχωρήσει η καταβολή του επιδόματος Πάσχα 250 ευρώ συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της δημοσιονομικής πειθαρχίας που ακολουθείται. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη στον σχεδιασμό για τη συγκεκριμένη ενίσχυση.

Παράλληλα, απορρίπτονται τα σενάρια που έκαναν λόγο για πιθανή χορήγηση με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς, όπως διευκρινίζεται, δεν εξετάστηκε ποτέ τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί

Η κυβέρνηση στρέφει το βάρος της σε μέτρα που έχουν ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό για το 2026 και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη στήριξη της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό που αναμένεται από την 1η Απριλίου, καθώς και οι αυξήσεις που καταγράφηκαν τον Φεβρουάριο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ως αποτέλεσμα των μειώσεων στις φορολογικές κλίμακες.

Ο ρόλος της ενεργειακής κρίσης

Οι εξελίξεις στην ενέργεια επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές αποφάσεις, καθώς η κρίση που έχει προκύψει στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών. Επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές έχουν εντείνει την αβεβαιότητα στις αγορές.

Η αύξηση στο κόστος πετρελαίου και φυσικού αερίου μετακυλίεται τελικά στους καταναλωτές, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα. Το γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό των μέτρων που επιλέγονται.

Δείτε εδώ Πότε θα πληρωθεί η νέα δόση για το επίδομα θέρμανσης 2026

Τα μέτρα που προκρίνονται αντί της ενίσχυσης

Αντί για την καταβολή του επιδόματος Πάσχα 250 ευρώ, προτεραιότητα δίνεται σε άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται μέτρα όπως το FuelPass και το MarketPass, που αποσκοπούν στη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις αυξήσεις.

Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ανατιμήσεων, όπως η επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών.

Πώς δίνονταν αντίστοιχες ενισχύσεις στο παρελθόν

Σε προηγούμενες περιπτώσεις, όταν είχε δοθεί επίδομα αντίστοιχου ύψους ή επιταγή ακρίβειας σε εορταστικές περιόδους, εφαρμόζονταν συγκεκριμένα κριτήρια για τη στόχευση των δικαιούχων.

Τα κριτήρια αυτά περιλάμβαναν εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι ενισχύσεις κατευθύνονταν κυρίως σε χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες, με στόχο μια πιο δίκαιη κατανομή των πόρων.

Διαβάστε επίσης Κατώτατος μισθός: ΑΥΤΗ θα είναι η ΝΕΑ αύξηση – Τι θα γίνει με Δώρο Πάσχα και επίδομα ανεργίας