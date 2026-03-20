ΔΥΠΑ: Τι απαντά σε αναφορές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

Η ΔΥΠΑ ξεκαθαρίζει ότι η έκθεση της OLAF δεν αφορά δικό της πρόγραμμα, αλλά δράση που υλοποιήθηκε από άλλον φορέα, απορρίπτοντας σχετικές αναφορές.

Η ΔΥΠΑ τοποθετείται για τα δημοσιεύματα που σχετίζονται με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), επιδιώκοντας να αποσαφηνίσει κρίσιμα σημεία που έχουν δημιουργήσει σύγχυση. Από την πλευρά της Υπηρεσίας επισημαίνεται ότι οι αναφορές που έγιναν δεν αποδίδουν με ακρίβεια τα δεδομένα του επίμαχου εγγράφου.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, βασικός στόχος των διευκρινίσεων είναι να διασφαλιστεί η ορθή ενημέρωση του κοινού και να αποφευχθούν παρερμηνείες που συνδέουν την Υπηρεσία με πρόγραμμα που δεν υλοποίησε.

Ποιο πρόγραμμα αφορά η έκθεση της OLAF

Όπως υπογραμμίζεται, το έγγραφο της OLAF δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά σε δράση που να έχει υλοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ. Αντίθετα, το πρόγραμμα στο οποίο γίνεται αναφορά ανήκει σε διαφορετικό θεσμικό φορέα.

Πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιήθηκε από τον ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο συγκεκριμένου έργου, γεγονός που αποσαφηνίζει πλήρως τον ρόλο της κάθε υπηρεσίας στην υπόθεση.

Γιατί γίνεται αναφορά στη ΔΥΠΑ

Η παρουσία της ΔΥΠΑ στο κείμενο της έκθεσης συνδέεται αποκλειστικά με τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων. Ειδικότερα, ως προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είχε τεθεί οι συμμετέχοντες να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Υπηρεσίας.

Αυτή η αναφορά αφορά μόνο την ιδιότητα των ωφελουμένων και δεν σχετίζεται με την υλοποίηση ή τη διαχείριση του προγράμματος, κάτι που η ΔΥΠΑ θεωρεί κρίσιμο να διευκρινιστεί.

Τι επισημαίνει η ΔΥΠΑ για τα δημοσιεύματα

Η Υπηρεσία ξεκαθαρίζει ότι ο χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου έργου ως «προγράμματος της ΔΥΠΑ» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως τονίζεται, μια τέτοια αποτύπωση αλλοιώνει τα στοιχεία που προκύπτουν από το ίδιο το έγγραφο της OLAF.

Η ΔΥΠΑ επιμένει ότι η ορθή αποτύπωση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων και την αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών.

Διαθεσιμότητα για περαιτέρω διευκρινίσεις

Παράλληλα, η Υπηρεσία δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεση των μέσων ενημέρωσης για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση που μπορεί να απαιτηθεί.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η πλήρης και ακριβής ενημέρωση της κοινής γνώμης σε ζητήματα που αφορούν προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, χωρίς παρανοήσεις ή εσφαλμένες ερμηνείες.