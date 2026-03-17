ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αιτήσεων ωφελούμενων – εργαζομένων

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες της ΔΥΠΑ για τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, με δυνατότητα ενστάσεων έως 20 Μαρτίου 2026.

ΔΥΠΑ προγράμματα κατάρτισης: Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις συμμετοχής σε δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων που απευθύνονται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Η διαδικασία αφορά τα προγράμματα που εστιάζουν σε ψηφιακές, πράσινες δεξιότητες και οικονομικό εγγραμματισμό, με στόχο την ενίσχυση της θέσης των εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη τη δυνατότητα να ελέγξουν την πορεία της αίτησής τους μέσα από τις σχετικές λίστες.

Πού και πώς βλέπουν οι αιτούντες τα αποτελέσματα

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και είναι διαθέσιμοι μέσω συγκεκριμένης διαδρομής στην ενότητα της κατάρτισης, όπου συγκεντρώνονται όλα τα σχετικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εντοπίσουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες, ελέγχοντας αν έχουν ενταχθεί στους προσωρινούς πίνακες ή αν η αίτησή τους έχει απορριφθεί.

Η διαδικασία ενστάσεων και τα επόμενα βήματα

Για όσους δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες των επιλεγέντων, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης. Η περίοδος υποβολής ξεκινά την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση και την εξέταση όλων των ενστάσεων, θα δημοσιοποιηθούν οι οριστικοί πίνακες, στους οποίους θα αποτυπώνεται η τελική εικόνα των εγκεκριμένων και των απορριπτέων αιτήσεων. Παράλληλα, θα δοθεί και η δυνατότητα επιλογής του προγράμματος κατάρτισης μέσω ειδικού συνδέσμου.

Οι θέσεις και οι δικαιούχοι των προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται η κάλυψη 114.384 θέσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη κλίμακα του προγράμματος και τη στόχευσή του στην ευρεία συμμετοχή εργαζομένων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που επιδιώκουν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ενισχύσουν την επαγγελματική τους πορεία σε τομείς με αυξημένη ζήτηση.

Πιστοποίηση και επίδομα έως 750 ευρώ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες θα διεξαχθούν από ανεξάρτητους φορείς.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (voucher), το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 750 ευρώ μικτά.

Χρηματοδότηση και πλαίσιο υλοποίησης

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU, ενισχύοντας δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προσαρμογή των εργαζομένων στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας.