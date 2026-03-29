Δώρο Πάσχα 2026: Η τελική ημερομηνία πληρωμής – Πώς θα το υπολογίσετε

Το Δώρο Πάσχα 2026 πρέπει να καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, με συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού και υποχρεώσεις για εργοδότες.

Το Δώρο Πάσχα αποτελεί υποχρεωτική παροχή για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, με την καταβολή του να πρέπει να ολοκληρωθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου. Η προθεσμία είναι δεσμευτική για τους εργοδότες, οι οποίοι μπορούν να το καταβάλουν νωρίτερα, όχι όμως μετά την καθορισμένη ημερομηνία.

Η παροχή αφορά όλους τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, και καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα, με τις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Πάσχα

Δικαιούχοι είναι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με εξαρτημένη εργασία, είτε με πλήρη είτε με μερική διάρκεια σύμβασης. Το Δώρο Πάσχα αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του εργοδότη προς το προσωπικό.

Η μη καταβολή του εντός της προθεσμίας συνεπάγεται κυρώσεις, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τον έγκαιρο έλεγχο από πλευράς επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Το διάστημα αυτό αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό του ποσού που δικαιούται κάθε εργαζόμενος.

Ανάλογα με το αν η απασχόληση καλύπτει ολόκληρη ή μέρος αυτής της περιόδου, προκύπτει και το αντίστοιχο ποσό του δώρου.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό εφόσον αμείβεται με μισθό ή δεκαπέντε ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Αν η απασχόληση είναι μικρότερη, τότε το ποσό υπολογίζεται αναλογικά. Συγκεκριμένα, αντιστοιχεί σε 1/15 του μισού μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες εργασίας, ενώ για μικρότερο χρονικό διάστημα αποδίδεται το ανάλογο κλάσμα.

Τι πρέπει να ελέγξουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον σωστό υπολογισμό των αποδοχών, καθώς το Δώρο Πάσχα υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Παράλληλα, εργαζόμενοι και εργοδότες καλούνται να διασφαλίσουν ότι έχουν ληφθεί υπόψη σωστά η περίοδος υπολογισμού, οι τακτικές αποδοχές και τυχόν ημέρες που αφαιρούνται, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις.