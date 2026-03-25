Άνοιξε η πλατφόρμα για το Ε9 – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων – Προθεσμία

Η πλατφόρμα για το ΕΝΦΙΑ 2026 επιτρέπει διορθώσεις στο Ε9 έως τις 31 Ιουλίου χωρίς πρόστιμο, με στόχο τον ορθό επανυπολογισμό του φόρου.

Σε δυνατότητα επανελέγχου των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους προχωρούν οι ιδιοκτήτες, καθώς ενεργοποιήθηκε η διαδικασία για διορθώσεις στο Ε9 που επηρεάζουν άμεσα τον υπολογισμό του φόρου. Μέσα από την ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, δίνεται η ευκαιρία για επικαιροποίηση των δηλώσεων και επανεκκαθάριση του ποσού.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και, εφόσον εντοπιστούν σφάλματα, να προκύψει νέο εκκαθαριστικό, το οποίο αντικαθιστά το αρχικό. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη διόρθωση λαθών που ενδέχεται να έχουν οδηγήσει σε αυξημένη επιβάρυνση.

Προθεσμία για διορθώσεις χωρίς επιβάρυνση

Η δυνατότητα υποβολής αλλαγών παρέχεται χωρίς πρόστιμο έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Το χρονικό αυτό περιθώριο θεωρείται καθοριστικό, καθώς δίνει τη δυνατότητα για πλήρη επανεξέταση των δηλωμένων στοιχείων.

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, οι ιδιοκτήτες μπορούν να πραγματοποιήσουν όσες τροποποιήσεις απαιτούνται, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της περιουσίας τους. Ακόμη και μικρές αστοχίες στα δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές στο τελικό ποσό.

Πώς γίνεται η επανεκκαθάριση του φόρου

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Εκεί οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν στοιχεία που έχουν δηλωθεί εσφαλμένα.

Με την ολοκλήρωση της τροποποιητικής δήλωσης, το αρχικό εκκαθαριστικό παύει να ισχύει και εκδίδεται νέο, στο οποίο αποτυπώνεται ο επικαιροποιημένος φόρος. Έτσι, η τελική επιβάρυνση προσαρμόζεται με βάση τα σωστά δεδομένα.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη στο Ε9

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων, εντοπίζονται συχνά λάθη που επηρεάζουν άμεσα το ύψος του ΕΝΦΙΑ. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται εσφαλμένες δηλώσεις τετραγωνικών μέτρων σε βοηθητικούς χώρους, αλλά και λάθος χαρακτηρισμός μεταξύ κύριων και δευτερευόντων χώρων.

Παράλληλα, προβλήματα προκύπτουν όταν δεν έχουν δηλωθεί σωστά στοιχεία για ημιτελή ακίνητα, ενώ σημαντικές επιπτώσεις έχουν και σφάλματα στα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή η παράλειψη βασικών πληροφοριών, όπως ο όροφος ή το εμπράγματο δικαίωμα.

Σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθή αναγραφή της παλαιότητας του ακινήτου, η οποία πρέπει να βασίζεται στο έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Λανθασμένα δεδομένα σε αυτό το πεδίο μπορούν να επηρεάσουν τον τελικό υπολογισμό.

Αντίστοιχα, στα αγροτεμάχια, η εσφαλμένη δήλωση χρήσης ή χαρακτηριστικών οδηγεί επίσης σε στρεβλό υπολογισμό του φόρου, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον λεπτομερή έλεγχο κάθε στοιχείου.

Τι φέρνει το νέο πλαίσιο για ακίνητα και μεταβιβάσεις – Δείτε τις 5 αλλαγές

Μαζικές διορθώσεις κάθε χρόνο

Ο μεγάλος αριθμός τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ετησίως αποτυπώνει την έκταση των λαθών στις δηλώσεις ακινήτων. Οι διορθώσεις φτάνουν κάθε χρόνο από 700.000 έως 900.000.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα δεδομένα της ακίνητης περιουσίας καταγράφονται με ανακρίβειες ή ελλείψεις, γεγονός που επηρεάζει τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ και καθιστά αναγκαία την έγκαιρη διόρθωσή τους.