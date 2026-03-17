Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και οι απαντήσεις τους

iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
17/03/2026 - 16:14
Πίνακας περιεχομένων

Οι υποψήφιοι καλούνται να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης πριν την έναρξη, με συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια ανάλογα με το μάθημα. Για εξετάσεις που ξεκινούν στις 08:30, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00, ενώ για εκείνες που ξεκινούν στις 10:00 έως τις 09:30.

 Πανελλήνιες 2026Οι Πανελλήνιες 2026 εισέρχονται στην τελική ευθεία, με χιλιάδες υποψηφίους να εντείνουν την προετοιμασία τους ενόψει των εξετάσεων, ενώ το iPaidia.gr, σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια Αξία, παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα που λειτουργούν ως στοχευμένο εργαλείο ενίσχυσης της μελέτης.

Καθώς η εξεταστική περίοδος πλησιάζει, η ανάγκη για σωστή οργάνωση της ύλης και εστίαση σε βασικά σημεία καθίσταται καθοριστική, με την κατανόηση των απαιτήσεων των μαθημάτων να παίζει κρίσιμο ρόλο στην τελική επίδοση των μαθητών.

Ακολουθούν αναλυτικά τα προτεινόμενα θέματα και οι απαντήσεις τους, όπως διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια Αξία στη Νεοελληνική Γλώσσα:

2ο Κριτήριο Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

2ο Κριτήριο Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

 

Χρονοδιάγραμμα για τα ΓΕΛ

Η έναρξη των εξετάσεων για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ πραγματοποιείται την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Οι εξετάσεις συνεχίζονται με βασικά μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού στις 3 Ιουνίου 2026, όπου εξετάζονται Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Στη συνέχεια, στις 5 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ ο κύκλος ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Η ώρα έναρξης είναι κοινή για όλους, στις 08:30 το πρωί, με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 08:00, ενώ κάθε εξέταση διαρκεί τρεις ώρες.

Οι ημερομηνίες για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα) στις 2 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα μαθημάτων ειδικότητας από τις 4 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουνίου 2026, όπως Ανατομία-Φυσιολογία, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός, Ναυσιπλοΐα, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ψηφιακά Συστήματα και άλλα. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο που διαρκεί τέσσερις ώρες, ενώ ισχύουν οι ίδιες ώρες προσέλευσης και έναρξης.

Ειδικά και μουσικά μαθήματα

Οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων εκτείνονται από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026, ξεκινώντας με το μάθημα των Αγγλικών και συνεχίζοντας με Σχέδιο, ξένες γλώσσες και μουσικά αντικείμενα.

Η διάρκεια διαφοροποιείται ανάλογα με το αντικείμενο, καθώς οι ξένες γλώσσες εξετάζονται σε τρίωρη διάρκεια, τα σχέδια σε έξι ώρες, ενώ για τη μουσική εκτέλεση προβλέπεται εξέταση διάρκειας 4 έως 6 λεπτών ανά υποψήφιο. Για τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία η εξέταση διαρκεί τρεις ώρες και τριάντα λεπτά.

Υγειονομικές εξετάσεις και ΤΕΦΑΑ

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαδικασία για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς η περίοδος για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία έχει οριστεί.

Η σχετική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, καλύπτοντας τόσο υποψηφίους από ΓΕΛ όσο και από ΕΠΑΛ.

Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr

Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ

TAGS: