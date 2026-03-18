Νέα παράταξη στην ΟΛΜΕ: Μαζικοί διορισμοί και μείωση μαθητών ανά τάξη στα βασικά αιτήματα

Η Ενωτική Αριστερή Συνεργασία (ΕΑΣ) απευθύνει κάλεσμα για τη δημιουργία μιας νέας αριστερής κίνησης στον χώρο των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρώντας να ενεργοποιήσει συλλογικότητες και πρόσωπα που δεν εκφράζονται από τα υπάρχοντα σχήματα. Με αφετηρία τη μέχρι σήμερα συνδικαλιστική της πορεία, θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη ανανέωσης του συνδικαλιστικού λόγου και ενίσχυσης της συλλογικής δράσης, με όρους δημοκρατίας, συμμετοχής και αυτονομίας.

Παράλληλα, αναδεικνύεται το δυσμενές περιβάλλον που διαμορφώνεται για τους εκπαιδευτικούς και τη δημόσια εκπαίδευση, με αναφορές σε πιέσεις, υποχρηματοδότηση και ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ διατυπώνεται ένα σύνολο αιτημάτων που αφορούν τόσο τα εργασιακά δικαιώματα όσο και τον χαρακτήρα του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλεται η ανάγκη συγκρότησης μιας νέας συλλογικής πρωτοβουλίας που θα στηρίζεται στη συνεργασία και τη συμμετοχή, επιδιώκοντας να εκφράσει πιο ουσιαστικά τη φωνή των εκπαιδευτικών.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΜΕ

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, με αυτό το κείμενο το σχήμα της Ενωτικής Αριστερής Συνεργασίας (ΕΑΣ) στην ΕΛΜΕ Ρεθύμνου (ΕΛΜΕΡ) απευθύνει κάλεσμα σε όσες συλλογικότητες και φυσικά πρόσωπα ενδιαφέρονται για τη δημιουργία μίας νέας κίνησης στον χώρο της Αριστεράς για τους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Λίγα λόγια για εμάς

Η ΕΑΣ είναι μια ανεξάρτητη αριστερή παράταξη στη Δ/βάθμια Εκπαίδευση στο Ρέθυμνο. Ιδρύθηκε το 2008 και έκτοτε σχεδόν αδιαλείπτως έχει την αυτοδυναμία στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕΡ και τους δύο αιρετούς στο ΠΥΣΔΕ τις φορές που έχει συμμετάσχει στις αντίστοιχες εκλογές. Συγκροτείται ως μια ανοιχτή, δημοκρατική και αγωνιστική συλλογικότητα πάνω στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, αλληλεγγύης και υπεράσπισης των συλλογικών μας δικαιωμάτων. Αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό και βασικό πυλώνα δημοκρατίας και κοινωνικής ευημερίας. Υπερασπιζόμαστε τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού ως αυτόβουλου επιστήμονα – λειτουργού γνώσης και κριτικής σκέψης. Υποστηρίζουμε έναν συνδικαλισμό που προάγει την έννοια του «ανήκειν» στο σωματείο, ως οργάνου συλλογικής διεκδίκησης, και που ως εκ τούτου αντιβαίνει στη λογική της ανάθεσης και της γραφειοκρατικής διαχείρισης. Με αυτές τις αρχές, επιμονή, σχέδιο και λόγο που δεν απευθύνεται απαραίτητα μόνο σε όσους συμφωνούν μαζί μας η ΕΛΜΕΡ έχει φτάσει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στα τεκταινόμενα του Ρεθύμνου.

Διαβάστε επίσης Σχολεία: Εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με απειλές, πιέσεις και δημόσια διαπόμπευση

Όπως γίνεται αντιληπτό, πέρα από τα αμιγώς εκπαιδευτικά, παίρνουμε θέση και αναλαμβάνουμε συνεργατικές πρωτοβουλίες με άλλα σωματεία για διεθνή ζητήματα, (πόλεμος, προσφυγικό), θέματα πανελλήνιας εμβέλειας (μισθολογικό, στεγαστικό, δημόσια υγεία) και περιπτώσεις τοπικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικό της αντίληψής μας για έναν εξωστρεφή συνδικαλισμό ήταν η δημιουργία το 2009 του «Στεκιού των Καθηγητών», ενός χώρου πολιτισμού και επικοινωνίας στο κέντρο του Ρεθύμνου, ανοιχτού σε όλους τους πολίτες. Σήμερα, το «Στέκι των Εκπαιδευτικών» αποτελεί σημείο αναφοράς και κεκτημένο για την εκπαιδευτική και όχι μόνο κοινότητα του νομού, λειτουργώντας ως χώρος συνάντησης, ψυχαγωγίας, ανταλλαγής ιδεών και κοινωνικής παρέμβασης με την ευθύνη και κοινή πρωτοβουλία των ΕΛΜΕΡ και ΣΕΠΕΡ.

Η σημερινή συγκυρία…

Μετά από χρόνια μνημονίων, την κατίσχυση των νεοφιλελεύθερων επιλογών, την επαναφορά της ακροδεξιάς πολιτικής ατζέντας και τη συνακόλουθη υποχώρηση – αλλά όχι αδρανοποίηση – του μαζικού κινήματος βιώνουμε τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, την εγκληματική εγκατάλειψη των δημόσιων υποδομών, τη ρητορική της ξενοφοβίας και του πολέμου και την ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου και πειθάρχησης των εργαζομένων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαμόρφωση ενός αυταρχικότερου πειθαρχικού δικαίου στον δημόσιο τομέα, που σε συνδυασμό με τους μηχανισμούς αξιολόγησης διαμορφώνει ένα περιβάλλον αυξημένης επιτήρησης και διοικητικής πίεσης για τους εκπαιδευτικούς. Η υποχρηματοδότηση και κατηγοριοποίηση, η ανάμειξη ιδιωτικών κεφαλαίων, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, η εντατικοποίηση της εργασίας, η ογκώδης γραφειοκρατία περιορίζουν την παιδαγωγική αυτονομία, επιβαρύνουν το εκπαιδευτικό έργο και αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της Εκπαίδευσης. Όμως, ένα σχολείο δημιουργικό και δημοκρατικό δεν μπορεί να λειτουργεί υπό το βάρος του φόβου, αλλά απαιτεί συνθήκες εμπιστοσύνης, συλλογικότητας και ουσιαστικής επιστημονικής στήριξης.

Διαβάστε ακόμη Εκπαιδευτική κοινότητα σε σοκ: Τα βαθύτερα προβλήματα του σχολείου

Τι διεκδικούμε…

• Σχολείο δημοκρατικό για όλα τα παιδιά, που δεν θα γιγαντώνει τις ταξικές ανισότητες, θα θεραπεύει σύγχρονα θέματα και αναζητήσεις των μαθητών και θα επαναφέρει τις Τέχνες και τις Κοινωνικές Επιστήμες.

• Μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών, με μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα και επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα.

• Ουσιαστική στήριξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

• Βελτίωση των μισθολογικών αποδοχών και αποκατάσταση των απωλειών της προηγούμενης περιόδου.

• Άρση των ελαστικών μορφών εργασίας, διασφάλιση σταθερών εργασιακών σχέσεων, κρατική μέριμνα για το οξύ πρόβλημα στέγης.

• Δημόσια και δωρεάν επιμόρφωση εντός εργασιακού ωραρίου.

• Κατάργηση του νομικού οικοδομήματος Κεραμέως για την αξιολόγηση και παύση όλων των πειθαρχικών διώξεων για συμμετοχή στην Α-Α.

• Απόσυρση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου Δ.Υ. – κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών

• Ενίσχυση του Συλλόγου Διδασκόντων ως βασικού συλλογικού οργάνου παιδαγωγικού σχεδιασμού

• Διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμός στους εκπαιδευτικούς από τη Διοίκηση και τα στελέχη εκπαίδευσης

Γιατί μια νέα παράταξη;

Γιατί πολύ απλά υπάρχουν συλλογικότητες και φυσικά πρόσωπα που δεν εκφράζονται καθόλου ή εν μέρει από τους υπάρχοντες σχηματισμούς. Η πρότασή μας δεν είναι αντιπαραθετική προς τις υφιστάμενες παρατάξεις της Αριστεράς, των οποίων την προσφορά αναγνωρίζουμε. Θεωρούμε ωστόσο ότι υπάρχει χώρος για μία κίνηση που θα προτεραιοποιεί την ανάγκη συνεννόησης έναντι της συνεχούς αντιπαράθεσης, με τοπικά σχήματα που θα διατηρούν την αυτονομία και ανεξαρτησία τους.

Δείτε Εκπαιδευτικοί: «Ποινικοποιείται η συνδικαλιστική δράση» – Στο εδώλιο τέσσερις συνδικαλιστές

Αυτό το εγχείρημα μπορεί να ευοδωθεί μόνο συλλογικά, μέσα από την ισότιμη σύνθεση, την εμπιστοσύνη και την ενεργή συμβολή όλων μας, χωρίς προκαταλήψεις και αποκλεισμούς. Ενόψει του 22ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα συμπόρευσης σε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στη συνδιαμόρφωση ενός διαφορετικού συνδικαλιστικού παραδείγματος: συμμετοχικού, διαφανούς, αγωνιστικού, με επιχειρήματα, που θα βοηθάει να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή της βάσης. Η συζήτηση για τη συγκρότηση αυτής της νέας κίνησης τώρα ξεκινά. Το επόμενο βήμα είναι δικό μας.

Τρόποι επικοινωνίας με την ΕΑΣ: [email protected], Χρήστος Σουρουλής 6946427261, Ευθύμης Μαρκαντώνης 6944892530.