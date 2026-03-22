Επαγγελματικός προσανατολισμός: Πώς ενισχύεται η στήριξη μαθητών και οικογενειών

Με νέα ρύθμιση μετατρέπεται ο επαγγελματικό προσανατολισμό σε έγκαιρο, συστηματικό και πιο εξατομικευμένο εργαλείο στήριξης των μαθητών.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποκτά πλέον πιο ουσιαστικό και έγκαιρο ρόλο στο σχολείο, καθώς η νέα ρύθμιση μετατοπίζει το βάρος από μια αποσπασματική διαδικασία σε ένα οργανωμένο σύστημα στήριξης των μαθητών.

Με επέκταση των παρεμβάσεων σε κρίσιμες τάξεις, ενίσχυση των ατομικών συνεδριών και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, η διαδικασία καθίσταται πιο στοχευμένη, δίνοντας στους μαθητές και τις οικογένειές τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν πιο συνειδητές αποφάσεις για την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία.

Ποια είναι η ουσία της ρύθμισης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό;

Η ουσία της ρύθμισης είναι ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός παύει να λειτουργεί όψιμα και αποσπασματικά και μετατρέπεται σε πιο έγκαιρο, συστηματικό και ουσιαστικό μηχανισμό υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους.

Η παρέμβαση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην Α΄ Λυκείου ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ και Λυκείων Ειδικής Αγωγής, αλλά επεκτείνεται και στη Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και στη Δ΄ τάξη ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ, δηλαδή ακριβώς στο σημείο όπου αρχίζουν να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις για την επόμενη εκπαιδευτική διαδρομή.

Παράλληλα, οι ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής για κάθε μαθητή αυξάνονται από μία σε δύο, ώστε η διαδικασία να αποκτά μεγαλύτερο βάθος και να μην εξαντλείται σε μια τυπική ενημέρωση. Επιπλέον, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω gov.gr, η οποία αναπτύσσεται και λειτουργεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για λογαριασμό του ΥΠΑΙΘΑ, ενώ η διαδικασία οργανώνεται πλέον μέσω του υφιστάμενου Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αντί ειδικού μητρώου οικονομικών φορέων.

Συνεπώς, η ρύθμιση συνδυάζει έγκαιρη παρέμβαση, περισσότερο εξατομικευμένη καθοδήγηση και ψηφιακή υποστήριξη.

