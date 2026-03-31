Ένα στα τρία σχολεία με κακοτεχνίες – Παρεμβάσεις και έλεγχοι σε εξέλιξη

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικά προβλήματα συντήρησης στα σχολεία αναδεικνύονται από στοιχεία του ΟΑΣΠ, με την υπουργό Παιδείας να αναφέρεται σε παρεμβάσεις και ζητήματα σχολικού εκφοβισμού.

Σχολεία σε όλη τη χώρα παρουσιάζουν σημαντικά ζητήματα συντήρησης, με στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας να δείχνουν ότι ένα στα τρία σχολικά κτίρια εμφανίζει κακοτεχνίες και ελλιπή φροντίδα.

Το θέμα ανέδειξε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 αναφέρθηκε τόσο στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και στις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχολικό περιβάλλον.

Τα στοιχεία για την κατάσταση των σχολικών μονάδων

Τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για τις υποδομές της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, σημαντικός αριθμός σχολείων παρουσιάζει τεχνικές αδυναμίες, ενώ η συντήρηση δεν είναι επαρκής, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Παρεμβάσεις και έλεγχοι για τις ανακαινίσεις

Η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι υπάρχει πλέον καταγραφή των αναγκών, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Όπως σημείωσε, οι έλεγχοι διεξάγονται τόσο σε πρωτοβάθμιο όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, με στόχο να εντοπιστούν οι σχολικές μονάδες που χρειάζονται ανακαινίσεις ή ενίσχυση της στατικότητάς τους.

Κινητοποίηση πόρων και ανάγκη για ενίσχυση

Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που επιδιώκει να εξασφαλίσει πόρους για την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στα σχολεία.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι όπου διαπιστώνεται αυξημένη ανάγκη, πραγματοποιούνται σημαντικές εργασίες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω χρηματοδότηση για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες.

Η κατάσταση μέσα στις σχολικές αίθουσες

Πέρα από τις κτιριακές υποδομές, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό των σχολείων.

Η υπουργός στάθηκε στα περιστατικά εκφοβισμού, τα οποία αφορούν τόσο τις σχέσεις μεταξύ μαθητών όσο και περιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά εκπαιδευτικών, αναδεικνύοντας μια ακόμη διάσταση των προκλήσεων στον χώρο της εκπαίδευσης.

