Συντάξεις: ΜΠΑΡΑΖ αναδρομικών – Σε ποιούς

Αυξήσεις έως 197 ευρώ και αναδρομικά που φτάνουν τα 15.139 ευρώ προκύπτουν από τους εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων που υλοποιεί ο ΕΦΚΑ.

Οι επανυπολογισμοί συντάξεων από τον ΕΦΚΑ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να βλέπουν μεταβολές στα ποσά που λαμβάνουν, καθώς και σημαντικά αναδρομικά.

Οι αυξήσεις που προκύπτουν κυμαίνονται από 7 έως 197 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά ξεκινούν από 539 ευρώ και φτάνουν έως και 15.139 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχές.

Πρόκειται για διορθώσεις που σχετίζονται με εκκρεμότητες στον υπολογισμό των συντάξεων, κυρίως σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τόσο νέους όσο και παλαιότερους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη λάβει τα πλήρη ποσά που δικαιούνται.

Οι αλλαγές που φέρνουν τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης

Η βασική αιτία των αυξήσεων βρίσκεται στην εφαρμογή νεότερων ποσοστών αναπλήρωσης για συντάξεις με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, τα οποία ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2019. Συντάξεις που είχαν υπολογιστεί με παλαιότερα δεδομένα επανεξετάζονται, ώστε να προκύψει το νέο ποσό και να καταβληθούν τα αντίστοιχα αναδρομικά.

Η διαφοροποίηση είναι χαρακτηριστική σε περιπτώσεις ασφαλισμένων με πολλά έτη εργασίας, καθώς η αλλαγή στα ποσοστά οδηγεί σε αισθητά υψηλότερες αποδοχές. Αυτό σημαίνει ότι συντάξεις που είχαν αρχικά καθοριστεί με χαμηλότερους συντελεστές, πλέον αναπροσαρμόζονται, δημιουργώντας και σημαντικές οφειλές προς τους δικαιούχους.

Ενδεικτικά ποσά αυξήσεων και αναδρομικών

Τα στοιχεία από τις εκκρεμείς υποθέσεις δείχνουν μεγάλη διακύμανση στα ποσά που προκύπτουν. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 31 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.100 ευρώ λαμβάνει αύξηση 7 ευρώ και αναδρομικά 539 ευρώ για διάστημα 6,6 ετών.

Σε άλλες περιπτώσεις, τα ποσά είναι σημαντικά υψηλότερα. Συνταξιούχος με 33 έτη ασφάλισης βλέπει αύξηση 38 ευρώ και αναδρομικά 2.926 ευρώ, ενώ με 35 έτη η αύξηση φτάνει τα 55 ευρώ και τα αναδρομικά τα 4.235 ευρώ. Για μεγαλύτερα έτη ασφάλισης, τα ποσά ενισχύονται περαιτέρω, με αυξήσεις έως 197 ευρώ και αναδρομικά που αγγίζουν τα 15.139 ευρώ.

Οι διαφορές αυτές αποτυπώνουν τον καθοριστικό ρόλο των ετών ασφάλισης και των αποδοχών στον τελικό υπολογισμό της σύνταξης.

Εκκρεμότητες και αυξανόμενος αριθμός υποθέσεων

Παρά τις πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός εκκρεμών επανυπολογισμών. Ο ΕΦΚΑ διατηρεί λίστα με περίπου 40.000 περιπτώσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ όσο προχωρούν οι έλεγχοι εντοπίζονται και νέες αστοχίες.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των συνταξιούχων που αναμένουν διορθώσεις ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αποκαλύπτονται λάθη σε παλαιότερες αποφάσεις. Οι διορθώσεις αυτές αφορούν τόσο τον τρόπο υπολογισμού όσο και την καταγραφή των ασφαλιστικών δεδομένων.

Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι για διορθώσεις

Σε πολλές περιπτώσεις, οι συνταξιούχοι διαπιστώνουν διακυμάνσεις στα ποσά που λαμβάνουν χωρίς σαφή αιτιολόγηση. Οι αλλαγές αυτές συνήθως οφείλονται σε προσθήκη χρόνων ασφάλισης που δεν είχαν αρχικά καταγραφεί ή σε προσαυξήσεις από παράλληλη ασφάλιση.

Όσοι εντοπίζουν τέτοιες διαφοροποιήσεις έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στον ΕΦΚΑ και να ζητήσουν αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα μέσω αίτησης. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για περιπτώσεις όπου δεν έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία, όπως επιπλέον χρόνοι εργασίας που δεν εμφανίζονται στο σύστημα.

Εκκρεμείς διορθώσεις στις επικουρικές συντάξεις

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα των επικουρικών συντάξεων, ειδικά για όσους κατέβαλλαν εισφορές άνω του 6%. Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν έχει υπολογιστεί η προσαύξηση που αντιστοιχεί στις αυξημένες εισφορές, με αποτέλεσμα χαμηλότερα ποσά από τα αναμενόμενα.

Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται για τα έτη ασφάλισης έως το 2014 και αντιστοιχεί σε 0,075% για κάθε επιπλέον μονάδα εισφοράς. Ενδεικτικά, συνταξιούχος με εισφορά 10% αντί 6% θα έπρεπε να λάβει σημαντική αύξηση στην επικουρική του σύνταξη, η οποία όμως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει αποδοθεί.

Η μη εφαρμογή των προσαυξήσεων έχει οδηγήσει σε διεκδικήσεις από συνταξιούχους, οι οποίοι ζητούν επανέλεγχο των αποφάσεων.

Τα συνηθέστερα λάθη και οι «δύο ταχύτητες» συνταξιούχων

Τα βασικότερα λάθη εντοπίζονται στους χρόνους ασφάλισης, καθώς συχνά δεν καταγράφονται πλήρως στο σύστημα, με αποτέλεσμα να υπολογίζονται μικρότερες συντάξεις. Τα προβλήματα σχετίζονται κυρίως με την ψηφιοποίηση των στοιχείων και την ελλιπή καταχώριση δεδομένων.

Οι διορθώσεις αυτών των λαθών πραγματοποιούνται εντός τριμήνου, με την έκδοση νέας απόφασης που ενσωματώνει τους επιπλέον χρόνους ασφάλισης. Παράλληλα, διαπιστώνεται διαφοροποίηση μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων, καθώς όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2016 δικαιούνται προσαυξήσεις από αυξημένες εισφορές, σε αντίθεση με τους παλαιότερους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν αντίστοιχα οφέλη.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα σύστημα συνταξιούχων δύο ταχυτήτων, ακόμη και εντός των ίδιων ταμείων, με διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το χρόνο συνταξιοδότησης.

1.Με 31, και 33 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός Με 31 έτη ασφάλισης Με 33 έτη ασφάλισης Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 1.100 € 801 € 808 € 7 € 539 € 838 € 859 € 22 € 1.694 € 1.230 € 843 € 851 € 8 € 616 € 884 € 907 € 24 € 1.848 € 1.330 € 876 € 884 € 8 € 616 € 919 € 945 € 27 € 2.079 € 1.560 € 949 € 959 € 10 € 770 € 1.000 € 1.031 € 31 € 2.387 € 1780 € 1.020 € 1.031 € 11 € 847 € 1.078 € 1.113 € 35 € 2.695 € 1.950 € 1.075 € 1.087 € 12 € 924 € 1.139 € 1.177 € 38 € 2.926 €

2.Με 35, και 37 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός Με 35 έτη ασφάλισης Με 37 έτη ασφάλισης Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 1.320 € 963 € 1.018 € 55 € 4.235 € 1.016 € 1.095 € 79 € 6.083 € 1.450 € 1.013 € 1.074 € 61 € 4.697 € 1.072 € 1.158 € 86 € 6.622 € 1.580 € 1.064 € 1.129 € 66 € 5.082 € 1.127 € 1.223 € 95 € 7.315 € 1.645 € 1.090 € 1.158 € 69 € 5.313 € 1.156 € 1.254 € 98 € 7.546 € 1.905 € 1.191 € 1.271 € 80 € 6.160 € 1.268 € 1.381 € 114 € 8.778 € 2.100 € 1.267 € 1.355 € 88 € 6.776 € 1.352 € 1.478 € 126 € 9.702 €

3.Με 38 και 40 έτη ασφάλισης

Συντάξιμος μισθός Με 38 έτη ασφάλισης Με40 έτη ασφάλισης Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 Αρχική σύνταξη (ν. 4387/2016) Σύνταξη με επανυπολογισμό (ν. 4670/2020) Αύξηση Αναδρομικά από 1/10/2019 1.450 € 1.102 € 1.201 € 99 € 7.648 € 1.166 € 1.287 € 121 € 9.304 € 1.550 € 1.147 € 1.253 € 106 € 8.200 € 1.215 € 1.345 € 129 € 9.935 € 1.605 € 1.172 € 1.282 € 110 € 8.437 € 1.243 € 1.376 € 133 € 10.250 € 1.890 € 1.300 € 1.431 € 130 € 10.014 € 1.384 € 1.542 € 158 € 12.143 € 2.200 € 1.441 € 1.591 € 151 € 11.591 € 1.538 € 1.721 € 183 € 14.114 € 2.350 € 1.508 € 1.670 € 162 € 12.458 € 1.612 € 1.808 € 197 € 15.139 €

* Ποσά συντάξεων, μικτά προ κρατήσεων και προ φόρου.