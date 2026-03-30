Συναγερμός με επικίνδυνη κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ – Αυτές οι περιοχές θα είναι στο «κόκκινο»

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με την ονομασία ERMINIO φέρνει επικίνδυνα φαινόμενα σε όλη τη χώρα την Τετάρτη και την Πέμπτη, με προειδοποιήσεις υψηλού κινδύνου από την ΕΜΥ.

Η κακοκαιρία ERMINIO αναμένεται να επηρεάσει εκτεταμένα τη χώρα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Το φαινόμενο συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το συγκεκριμένο καιρικό σύστημα σχηματίζεται στη δυτική Μεσόγειο και κινείται προς τη χώρα, επηρεάζοντας την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 μεγάλο μέρος της επικράτειας, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Η επιδείνωση του καιρού συνδέεται με τη δημιουργία επιφανειακού χαμηλού στη Λιβύη, το οποίο κινείται γρήγορα προς τα βόρεια και βορειοανατολικά. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τα φαινόμενα, οδηγώντας σε εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα δεν θα περιοριστούν μόνο σε βροχές, καθώς σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια της Τετάρτης.

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου την Τετάρτη

Η Τετάρτη 01-04-26 αναμένεται να είναι η πρώτη ημέρα κορύφωσης της κακοκαιρίας, με έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από νωρίς το πρωί τα νησιά του Ιονίου, ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Την ίδια περίοδο, έντονη κακοκαιρία θα πλήξει και την Αττική.

Από το απόγευμα και μετά, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες, κυρίως τα βόρεια τμήματα, καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα, ενώ ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα αναμένονται και στα Δωδεκάνησα.

Θυελλώδεις άνεμοι και έντονα φαινόμενα

Ιδιαίτερα ισχυροί θα είναι οι άνεμοι στην ανατολική χώρα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως και τα 10 μποφόρ.

Οι συνθήκες αυτές ενισχύουν τον κίνδυνο για προβλήματα, καθώς συνδυάζονται με τις έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που προβλέπονται σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Πού θα επιμείνουν τα φαινόμενα την Πέμπτη

Η κακοκαιρία συνεχίζεται και την Πέμπτη 02-04-26, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται και να επηρεάζουν νέες περιοχές αλλά και να επιμένουν σε άλλες.

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στην ανατολική Θεσσαλία τα φαινόμενα θα είναι έντονα από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Παράλληλα, περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας όπως η Πιερία, η Ημαθία, η Χαλκιδική και οι Σέρρες θα επηρεαστούν από έντονα φαινόμενα από το πρωί έως το απόγευμα.

Έντονα φαινόμενα σε νησιωτικές περιοχές

Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα της Πέμπτης.

Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα επηρεαστούν εκ νέου από αργά το απόγευμα, ενώ στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα εμφανιστούν έντονα τόσο τις πρώτες ώρες της ημέρας όσο και ξανά αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα, με νέα επιδείνωση από το απόγευμα.