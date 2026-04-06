Παιδικοί σταθμοί χωρίς πυρασφάλεια: Πρόστιμα στη ∆ΥΠΑ

ΔΥΠΑ και βρεφονηπιακοί σταθμοί: πρόστιμα 9.500 ευρώ επιβλήθηκαν για ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας σε Άνω Λιόσια και Αγία Βαρβάρα.

Η ΔΥΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο εξελίξεων μετά την επιβολή προστίμων για ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Αττική. Οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν έπειτα από καταγγελίες και δημοσιεύματα, οδηγώντας σε κυρώσεις που ανέδειξαν προβλήματα στις υποδομές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη dimokratia, επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα ύψους 9.500 ευρώ το καθένα για τους σταθμούς σε Άνω Λιόσια και Αγία Βαρβάρα, με τις ευθύνες να αποδίδονται στη διοίκηση της ΔΥΠΑ και ειδικότερα στη διοικήτρια Ιωάννα Χόρμοβα. Οι υποδομές αυτές φιλοξενούν περίπου 2.000 παιδιά σε όλη τη χώρα.

Οι έλεγχοι και τα πρόστιμα μετά τις καταγγελίες

Οι αυτοψίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν μετά από σειρά αναφορών για ελλείψεις στην πυροπροστασία και την πυρανίχνευση. Τα αποτελέσματα των ελέγχων επιβεβαίωσαν τις ανησυχίες, οδηγώντας στην επιβολή των προστίμων.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιείται από τη στάση που είχε εκφράσει η διοίκηση της ΔΥΠΑ στις αρχές Μαρτίου, όταν υποστήριζε ότι τα καταγγελλόμενα στοιχεία ήταν ανακριβή και ότι οι υποδομές πληρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Χρονοκαθυστερήσεις στις διαδικασίες πυροπροστασίας

Η πορεία των ενεργειών για την ενίσχυση της πυρασφάλειας χαρακτηρίζεται από διαδοχικές αλλαγές και καθυστερήσεις. Όπως έχει αναφερθεί, η διαδικασία περιλάμβανε επαναλαμβανόμενες αποφάσεις, ακυρώσεις και επανεκκινήσεις διαγωνισμών για μελέτες και έργα.

Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε έως τον Νοέμβριο του 2025, όταν αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι. Οι σχετικές μελέτες κατακυρώθηκαν στις 20 Ιανουαρίου 2026, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης 165 ημερών. Ωστόσο, η υλοποίηση των έργων παραμένει εκκρεμής και εξαρτάται από νέες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Αναφορές για το ζήτημα και προηγούμενες επισημάνσεις

Σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιευθεί στις 3 Μαρτίου 2026, η ΔΥΠΑ είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024. Παρά ταύτα, δεν προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα να παραμένουν εκκρεμότητες στα ζητήματα ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, γινόταν αναφορά σε προβολή των βρεφονηπιακών σταθμών χωρίς να επισημαίνονται οι αδυναμίες των κτιριακών εγκαταστάσεων, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για την ενημέρωση των γονέων.

Δαπάνες επικοινωνίας και παράλληλες επιλογές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις δαπάνες επικοινωνίας της ΔΥΠΑ, οι οποίες ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2024. Μόνο για το 2024, το ποσό ανέρχεται σε 678.739,11 ευρώ.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται και ειδική καμπάνια για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, που αφορά σχεδιασμό και παραγωγή διαφημιστικού υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αμοιβή 24.800 ευρώ προς εταιρία επικοινωνίας.