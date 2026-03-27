Νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού: Οι αλλαγές σε vouchers, μοριοδότηση και παροχές

Πίνακας περιεχομένων

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ξεκινά την 1η Μαΐου 2026 με 300.000 επιταγές και σημαντικές αλλαγές σε δικαιούχους, παροχές και μοριοδότηση.

Ο κοινωνικός τουρισμός τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2026 με νέα δεδομένα για δικαιούχους, παροχές και μοριοδότηση, καθώς το πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται σε αρκετά σημεία. Η φετινή δράση προβλέπει τη διάθεση 300.000 επιταγών, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό που καλύπτει τον δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη, δίνοντας τη δυνατότητα για έως έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του σχετικού μητρώου, με περιορισμένη ιδιωτική συμμετοχή. Το νέο πλαίσιο εισάγει διαφοροποιήσεις που επηρεάζουν τόσο τη λειτουργία του προγράμματος όσο και τις ομάδες που ενισχύονται.

Νέο χρονοδιάγραμμα και στόχος αποσυμφόρησης

Η έναρξη του προγράμματος μεταφέρεται για πρώτη φορά στις αρχές Μαΐου, διαφοροποιούμενη από την καθιερωμένη περίοδο του Ιουνίου. Η επιλογή αυτή στοχεύει στην καλύτερη κατανομή της ζήτησης και στη μείωση της πίεσης που παρατηρείται στους θερινούς μήνες αιχμής.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν την περίοδο της άνοιξης, επωφελούμενοι από χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, πριν την κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Αναβαθμισμένη μοριοδότηση για συγκεκριμένες ομάδες

Σημαντική μεταβολή αφορά τη μοριοδότηση, με τους πολύτεκνους να εντάσσονται πλέον στην κατηγορία υψηλής προτεραιότητας. Με την αλλαγή αυτή, το πρόγραμμα επιχειρεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις οικογένειες με πολλά παιδιά, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές.

Η ίδια κατηγορία προτεραιότητας περιλαμβάνει και τα Άτομα με Αναπηρία, γεγονός που ενισχύει τη στόχευση του προγράμματος προς κοινωνικές ομάδες με αυξημένες ανάγκες υποστήριξης.

Διεύρυνση δικαιωμάτων για μητέρες

Το πρόγραμμα επεκτείνει την κάλυψή του και σε νέες κατηγορίες δικαιούχων, με την ένταξη των ανάδοχων μητέρων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πλήρη αναγνώρισή τους στο πλαίσιο των παροχών, καθώς αντιμετωπίζονται ισότιμα με τις φυσικές και θετές μητέρες.

Παράλληλα, οι παροχές προστασίας μητρότητας διευρύνονται, καλύπτοντας πλέον ένα ευρύτερο σύνολο περιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, εκτός από τις φυσικές και θετές μητέρες, και όσες έχουν αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης κύησης, καθώς και οι ανάδοχες μητέρες.

Περισσότερες διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές

Το πρόγραμμα προβλέπει διαφοροποιήσεις και στον αριθμό των διανυκτερεύσεων, ανάλογα με την περιοχή. Σε ορισμένα νησιά, όπως η Λέρος, η Μυτιλήνη, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, δίνεται η δυνατότητα για έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή.

Αντίστοιχα, σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δώδεκα διανυκτερεύσεις επίσης χωρίς κόστος, ενισχύοντας έτσι τη στήριξη συγκεκριμένων περιοχών.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όσοι έχουν συμπληρώσει 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή έχουν λάβει αντίστοιχο αριθμό ημερών ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας.

Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τουλάχιστον δύο μήνες ή συγκεντρώνουν συνολικά 50 ημέρες από εργασία, άδεια μητρότητας ή επιδότηση ανεργίας. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Νέα δεδομένα με συνεχή προσαρμογή

Το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού διαμορφώνεται με βάση μια πιο ευέλικτη και διευρυμένη προσέγγιση, τόσο ως προς τη χρονική διάρκεια όσο και ως προς τις παροχές. Οι αλλαγές αποτυπώνουν μια προσπάθεια προσαρμογής στις ανάγκες των δικαιούχων και στις συνθήκες της αγοράς.

Με την εφαρμογή του από την 1η Μαΐου 2026, το πρόγραμμα εισέρχεται σε μια νέα φάση, με διαφοροποιήσεις που επηρεάζουν τόσο τη συμμετοχή όσο και τα οφέλη για τους δικαιούχους.

Με πληροφορίες Τα Νέα