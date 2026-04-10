Μεγάλη Παρασκευή: Αυτή ήταν η φυλακή του Ιησού
Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών τελέστηκε στα Ιεροσόλυμα με λιτανεία προς τον Γολγοθά και ανάγνωση των Ευαγγελίων.
Η Μεγάλη Παρασκευή στα Ιεροσόλυμα σημαδεύτηκε από την τέλεση των Μεγάλων Ωρών σε ιστορικά και ιερά σημεία, με επίκεντρο τον χώρο όπου βρισκόταν η φυλακή του Ιησού
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οι ακολουθίες πραγματοποιήθηκαν παρουσία ιεραρχών και πιστών, ακολουθώντας το καθιερωμένο τελετουργικό της Μεγάλης Εβδομάδας.
Μετά την ολοκλήρωση των ακολουθιών, πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα της Πύλης της Αναστάσεως από τον αρμόδιο κληρικό, παρουσία Αγιοταφιτών Πατέρων, Αρχιερέων και πιστών.
Ακολούθησε λιτανεία κατά μήκος της Οδού του Μαρτυρίου (Via Dolorosa), με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Πέλλης, ο οποίος κρατούσε τον Σταυρό, ενώ οι πιστοί συμμετείχαν μεταφέροντας επίσης σταυρούς.
Η κατάληξη στον Γολγοθά
Η λιτανεία ολοκληρώθηκε στον Γολγοθά, όπου επαναλήφθηκε η ανάγνωση των Μεγάλων Ωρών, σε ένα από τα πιο ιερά σημεία της χριστιανικής πίστης.
Κατά τη διάρκεια της τελετής, έγινε αναφορά στη σημασία του Τιμίου Σταυρού και στη σωτηρία των πιστών, υπογραμμίζοντας το βαθύ θεολογικό νόημα της ημέρας.
