Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Πίνακας περιεχομένων

Άστατος ο καιρός τις επόμενες ημέρες με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ νέο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει τη χώρα έως και τις αρχές Απριλίου.

Ο καιρός εισέρχεται σε περίοδο έντονης αστάθειας, με νέο κύμα κακοκαιρίας να επηρεάζει τη χώρα από την Πέμπτη 26 Μαρτίου, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το σκηνικό δεν θα αλλάξει άμεσα, καθώς οι πρώτες ημέρες του Απριλίου αναμένεται να κυλήσουν με διαδοχικές εναλλαγές καιρικών φαινομένων και συχνές βροχοπτώσεις, διατηρώντας την αστάθεια σε όλη τη χώρα.

Η εξέλιξη του καιρού έως την Κυριακή

Η Παρασκευή 27 Μαρτίου θα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες νεφώσεις και βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και σταδιακά θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα τα φαινόμενα θα φτάσουν και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Κατά τις βραδινές ώρες, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ελλάδας, όπως η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και τμήματα της ανατολικής Στερεάς και Πελοποννήσου.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα αυξάνονται κατά διαστήματα, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικούς όμβρους.

Πού θα σημειωθούν χιονοπτώσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από το βράδυ της Πέμπτης στα βορειοδυτικά ορεινά.

Αντίστοιχα, και τις επόμενες ημέρες, τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο, τα χιόνια θα περιορίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ενώ την Κυριακή θα είναι πιο περιορισμένα.

Οι άνεμοι και η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μεταβολές μέσα στο τετραήμερο. Αρχικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ωστόσο σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς και νοτιοδυτικούς, φτάνοντας τοπικά έως και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά και νότια πελάγη.

Από το Σάββατο και μετά, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ελαφρώς, διατηρώντας ωστόσο εντάσεις έως 6 μποφόρ σε ορισμένες περιοχές, ενώ την Κυριακή θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, κυρίως από την Παρασκευή και μετά, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται αρχικά στους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου, πριν υποχωρήσουν ελαφρώς τις επόμενες ημέρες.

Η εικόνα της Πέμπτης και η έναρξη της κακοκαιρίας

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά, όπου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Από την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην Αττική, σηματοδοτώντας την πλήρη επικράτηση της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα.

Τάση για τις πρώτες ημέρες του Απριλίου

Το άστατο μοτίβο του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί και μετά το πέρας του τετραημέρου, με τις πρώτες ημέρες του Απριλίου να χαρακτηρίζονται από διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων και συνεχείς εναλλαγές στις καιρικές συνθήκες.