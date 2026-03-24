Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλα όσα πρέπει να προσέξετε για να μην πληρώσετε «ακριβά»

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 συνοδεύονται από σημαντικές αλλαγές, προθεσμίες και «παγίδες» που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους φορολογούμενους.

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να έχει ανοίξει και να δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια φορολογούμενους να προχωρήσουν στην υποβολή τους. Η διαδικασία φέτος περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, αλλά και κρίσιμες λεπτομέρειες που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρά τη διευκόλυνση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, υπάρχουν αρκετά σημεία που απαιτούν προσοχή, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν είτε σε πρόσθετες επιβαρύνσεις είτε σε απώλεια φορολογικών ωφελημάτων.

Προθεσμίες και εκπτώσεις φόρου

Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 ξεκίνησε στις 16/3/2026 και ολοκληρώνεται στις 15/7/2026, με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων που έχουν περιθώριο έως και τις 31/7/2026.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εκπτώσεις που συνδέονται με τον χρόνο υποβολής και την εφάπαξ πληρωμή του φόρου. Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 15 Μαΐου 2026 και εξοφλήσουν το ποσό έως τις 31 Ιουλίου 2026 δικαιούνται έκπτωση 4%, ενώ μικρότερες εκπτώσεις 3% και 2% προβλέπονται για μεταγενέστερες υποβολές μέσα στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις και έλεγχος στοιχείων

Για περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι δηλώσεις είναι ήδη προσυμπληρωμένες. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την αυτόματη οριστικοποίηση στις 16/4/2026, εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά.

Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αρχικής δήλωσης έως τις 15/4/2026 ή τροποποιητικής χωρίς κυρώσεις από τις 17/4 έως τις 15/7/2026, κάτι που καθιστά τον έλεγχο των στοιχείων απαραίτητο πριν την οριστική υποβολή.

Υποχρεώσεις για ακίνητα και επιχειρηματική δραστηριότητα

Οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από ακίνητα οφείλουν να προηγηθούν με την υποβολή του εντύπου Ε2, ενώ όσοι έχουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να καταθέσουν πρώτα το έντυπο Ε3.

Στο έντυπο Ε3 έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, όπως η κατάργηση παλαιών κωδικών για έκτακτες ενισχύσεις και η σαφέστερη διάκριση μεταξύ αφορολόγητων και αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών. Η σωστή καταχώριση των ποσών αυτών είναι κρίσιμη για την αποφυγή λαθών.

Τεκμήρια και αλλαγές που επηρεάζουν το εισόδημα

Τα τεκμήρια διαβίωσης παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις που επηρεάζουν τόσο ιδιοκτήτες κατοικιών όσο και κατόχους οχημάτων. Η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη για κατοικίες μειώνεται στο 30%, ενώ για τα ΙΧ ο υπολογισμός εξαρτάται από τις εκπομπές CO2 ή τον κυβισμό, ανάλογα με το έτος κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ειδικές ρυθμίσεις προβλέπουν ευνοϊκή μεταχείριση για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως νέες μητέρες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους σε μικρούς ή παραμεθόριους οικισμούς, με σημαντικές μειώσεις στα τεκμήρια.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις και πληρωμή φόρου

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις εξακολουθούν να αποτελούν βασική προϋπόθεση, καθώς πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος, με ανώτατο όριο τις 20.000 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά.

Όσον αφορά την εξόφληση του φόρου, προβλέπεται η καταβολή σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31/7/2026 και τις υπόλοιπες να ακολουθούν κάθε μήνα έως την ολοκλήρωση της αποπληρωμής.

Ειδικές απαλλαγές και αλλαγές σε ΚΑΔ

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η αναπροσαρμογή των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας για περίπου 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ, στο πλαίσιο νέου ευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης, με δυνατότητα διόρθωσης χωρίς πρόστιμο έως την 1η Ιουνίου.

Την ίδια στιγμή, προβλέπεται απαλλαγή φόρου για εισοδήματα από ενοίκια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για μισθώσεις σε κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όφελος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.