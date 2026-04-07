Ανακαινίζω – Νοικιάζω: Επιδότηση έως 90% για ανακαινίσεις

Πίνακας περιεχομένων

Νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» με επιδότηση έως 90% και στόχο την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών.

To Ανακαινίζω – Νοικιάζω επανέρχεται με διευρυμένο πλαίσιο και αυξημένες επιδοτήσεις, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην αξιοποίηση κλειστών κατοικιών και στη στήριξη των νέων ζευγαριών που δυσκολεύονται να βρουν στέγη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών, με συνολικά 43 στεγαστικά εργαλεία, που αποσκοπούν στην αύξηση της διαθέσιμης κατοικίας και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Το νέο πρόγραμμα και τα ποσά ενίσχυσης

Το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, προσφέροντας επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως το 90% των δαπανών.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης φτάνει έως 36.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των εργασιών ανακαίνισης.

Ποια ακίνητα μπορούν να ενταχθούν

Στο πρόγραμμα εντάσσονται κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες είναι τουλάχιστον 20 ετών και παραμένουν κλειστές για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ένταξης και κατοικιών που ήδη κατοικούνται, εφόσον κριθεί ότι δεν πληρούν βασικές προϋποθέσεις βιωσιμότητας.

Ποιες κατηγορίες ευνοούνται περισσότερο

Αυξημένες επιδοτήσεις προβλέπονται για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, νέα ζευγάρια, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι.

Επιπλέον, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για νοικοκυριά με αναπηρία, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασής τους σε κατάλληλες συνθήκες στέγασης.

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης μπορεί να αξιοποιηθεί για βασικές εργασίες ανακαίνισης, όπως παρεμβάσεις σε κουζίνα, μπάνιο και γενικές επισκευές.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, δίνοντας έμφαση στην πρακτική βελτίωση των κατοικιών και την άμεση αξιοποίησή τους.

Τι ισχύει για τις καθυστερήσεις πληρωμών

Αναφορικά με τις εκκρεμότητες του προηγούμενου προγράμματος, οι πληρωμές πραγματοποιούνται μετά από αυστηρό έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφεύγονται μη επιλέξιμες περιπτώσεις.

Ο εντατικός έλεγχος κρίθηκε απαραίτητος, καθώς είχαν εντοπιστεί αιτήσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια, γεγονός που επηρεάζει τον χρόνο ολοκλήρωσης των εκταμιεύσεων.