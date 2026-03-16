Πανελλήνιες 2026: Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

Πίνακας περιεχομένων

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ, έτους 2026

Πανελλήνιες 2026: Ξεκίνησε η διαδικασία για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ για το έτος 2026, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησης ξεκινά τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, ενώ στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα που προβλέπονται από την προκήρυξη, προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδικασία συμμετοχής για την εισαγωγή στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ, έτους 2026

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας oι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛΑΣ υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (οριστικοποιήσουν), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων από τη Δευτέρα 16-03-2026 μέχρι την Κυριακή 29-03-2026.

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης συμμετοχής, ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να προσέλθει, το αργότερο την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, στο Αστυνομικό Τμήμα ή Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής που έχει δηλώσει στην αίτησή του/ης, προκειμένου να υποβληθεί σε αναστημομέτρηση, φέροντας μαζί του αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής προς επίδειξη στον αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr

Η προκήρυξη ΕΔΩ

