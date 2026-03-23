Νέο κρούσμα βανδαλισμού σε σχολείο – Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι

Νέο περιστατικό βανδαλισμού σε σχολικό χώρο καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο αυτή τη φορά τον Εύοσμο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της παραβατικότητας ανηλίκων.

Το βράδυ του Σαββάτου, τέσσερις ανήλικοι ηλικίας 14 και 15 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., όταν εντοπίστηκαν επ’ αυτοφώρω να προκαλούν φθορές στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑ.Λ. Ευόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι νεαροί είχαν εισέλθει στον προαύλιο χώρο του σχολείου, πιθανότατα πηδώντας τα κάγκελα, και χρησιμοποιούσαν σπρέι για να γράψουν συνθήματα και να αλλοιώσουν την εικόνα των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά επτά σπρέι διαφορετικών χρωμάτων, γεγονός που καταδεικνύει –κατά τις αρχές– ότι η πράξη τους δεν ήταν στιγμιαία ή τυχαία, αλλά είχε έναν βαθμό προετοιμασίας. Οι ανήλικοι φαίνεται πως είχαν επιλέξει συγκεκριμένα σημεία των τοίχων, καλύπτοντας επιφάνειες με μπογιές και αφήνοντας πίσω τους εκτεταμένες φθορές σε έναν χώρο που χρησιμοποιείται καθημερινά από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση, καθώς οι νεαροί έγιναν αντιληπτοί από δικυκλιστές της ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή. Οι αστυνομικοί τους προσέγγισαν την ώρα που βρίσκονταν ακόμη εντός του σχολικού χώρου και προχώρησαν στη σύλληψή τους, αποτρέποντας περαιτέρω καταστροφές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά δημόσιας περιουσίας, ενώ αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για ανηλίκους.

Να σημειωθεί ότι το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από ένα ακόμη σοβαρό συμβάν στον δήμο Θέρμης, όπου γονείς ανήλικων παιδιών κλήθηκαν να καλύψουν το κόστος εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν σε δύο νηπιαγωγεία, στο Τριάδι και τη Σουρωτή. Το συνολικό ποσό άγγιξε τις 7.000 ευρώ, με τις μεγαλύτερες φθορές να καταγράφονται στο 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης.