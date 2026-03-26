Εκπαιδευτικοί: Στάσεις εργασίας για τον θάνατο εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη

Πανελλαδική κινητοποίηση στις 26 Μαρτίου με στάση εργασίας των εκπαιδευτικών, με τη στήριξη της ΑΔΕΔΥ, φέρνει στο προσκήνιο τις συνθήκες πίεσης στο δημόσιο σχολείο.

Η πανελλαδική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών στις 26 Μαρτίου, με πρωτοβουλία της Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, αποκτά ευρύτερη διάσταση μετά τη στήριξη που παρέχει η ΑΔΕΔΥ, καλώντας τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν ενεργά.

Η κινητοποίηση συνοδεύεται από δίωρη στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 10:00 και πραγματοποιείται με αφορμή τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφία Χριστίδου, γεγονός που έχει εντείνει τον προβληματισμό για τις συνθήκες εργασίας στον χώρο της εκπαίδευσης.

Πίεση και απαξίωση στο δημόσιο σχολείο

Η καθημερινότητα των εκπαιδευτικών περιγράφεται ως ιδιαίτερα επιβαρυντική, με τις δυσκολίες να αναδεικνύουν την ένταση της εργασιακής πίεσης και την υποστελέχωση των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για συνολική απαξίωση του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου, τόσο σε εργασιακό όσο και σε παιδαγωγικό επίπεδο, με την κατάσταση αυτή να αποδίδεται στις εφαρμοζόμενες πολιτικές.

Τα αιτήματα για άμεσες παρεμβάσεις

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων τίθεται η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ενίσχυση του δημόσιου σχολείου μέσω προσλήψεων προσωπικού και επαρκούς χρηματοδότησης, καθώς και στη διασφάλιση συνθηκών που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να ασκούν απρόσκοπτα το έργο τους.

Στήριξη με ειδικό προσωπικό και τέλος στην εξουθένωση

Ένα ακόμη βασικό αίτημα αφορά τη σταθερή παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε κάθε σχολική μονάδα, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη να τερματιστούν πρακτικές που οδηγούν σε εργασιακή εξουθένωση, καθώς και οι πειθαρχικές διαδικασίες που χαρακτηρίζονται ως άδικες από τον κλάδο.

Κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις

Η ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται.

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ υπογραμμίζει ότι το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί υπό συνθήκες εξάντλησης, τονίζοντας πως οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αναλώσιμοι και ζητώντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Πρωτοβουλίες ενημέρωσης και δράσης

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι σύλλογοι εκπαιδευτικών καλούνται να προχωρήσουν σε πολύμορφες δράσεις για την ανάδειξη των ζητημάτων που σχετίζονται με την εργασιακή εξουθένωση και την απαξίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενημέρωση των γονέων μέσω διανομής σχετικών ανακοινώσεων, με στόχο την ευρύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από τις συνθήκες λειτουργίας του δημόσιου σχολείου.