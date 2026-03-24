Εκπαιδευτικοί: Καταγγελία για μπλοκαρισμένες εγγραφές μαθητών και σχέδιο για πολυπληθή τμήματα

Σοβαρές καταγγελίες για παρεμβάσεις στις εγγραφές μαθητών και σχεδιασμό δημιουργίας πολυπληθών τμημάτων διατυπώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Βύρωνα – Καισαριανής – Παγκρατίου «Ρόζα Ιμβριώτη», απευθύνοντας κατεπείγουσα παρέμβαση προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Όπως επισημαίνει, παρατηρούνται φαινόμενα καθυστέρησης ή μη ολοκλήρωσης εγγραφών παιδιών σε σχολεία της γειτονιάς τους, όταν συμπληρώνονται συγκεκριμένα όρια μαθητών ανά τμήμα.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για μεθοδευμένη προσπάθεια συγκρότησης τμημάτων με αυξημένο αριθμό μαθητών και ενδεχόμενες μετακινήσεις παιδιών, τονίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική υποβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και πλήττει τα μορφωτικά δικαιώματα. Παράλληλα, θέτουν αιτήματα για μικρότερα τμήματα, μαζικούς διορισμούς και ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, προειδοποιώντας για δυναμικές αντιδράσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΥΡΩΝΑ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ!:

ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ! ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΠΛΗΘΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ!

Κ. Διευθύντρια ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας,

με βάση ενημέρωση που έχουμε από διευθυντές δημοτικών και προϊσταμένες νηπιαγωγείων παρατηρείται το φαινόμενο στην πλατφόρμα να μην εγγράφονται τελικά και να είναι σε εκκρεμότητα παιδιά που έχουν κάνει αίτηση στο δημοτικό ή νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους, όταν ο αριθμός εγγραφών ξεπερνάει το 25, το 50, το 75 κλπ. Είναι φανερό ότι κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘΑ με συνεργούς τις ΔΙΠΕ σκοπεύουν να κάνουν παντού 25άρια τμήματα και να μετακινήσουν μαθητές!

Προειδοποιούμε ότι δε θα το επιτρέψουμε, θα μας βρίσκετε μπροστά σας, δε θα γίνουν σαρδέλες τα παιδιά μας! Δε θα σηκώνουν τα χέρια οι συνάδελφοί μας όταν εργάζονται σε τμήματα τόσο πολυπληθή με αρκετές διαγνώσεις στο καθένα χωρίς την αντίστοιχη βοήθεια όπως πάντα!

Το 2026 υπάρχει η δυνατότητα τα τμήματα να μειωθούν και η εκπαιδευτική διαδικασία να πραγματώνεται σε καλύτερες συνθήκες, το επιτρέπουν ο παραγόμενος πλούτος και η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αντίθετα με την πολιτική σας οδηγείτε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές σε υποβάθμιση! Πληρώσαμε την καπιταλιστική κρίση και ανάπτυξη, δε θα πληρώσουμε για την πολεμική οικονομία! Ως εδώ!

Ζητάμε να εγγραφούν όλα τα παιδιά εκεί που ανήκουν, καμία μετακίνηση μαθητών για να δημιουργηθούν παντού 25άρια τμήματα που αντικειμενικά σημαίνει υποβάθμιση της παρεχόμενης μόρφωσης! Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τον παιδαγωγικό ρόλο! 15 μαθητές ανά τμήμα. Μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των κενών! Στήριξη των εκπαιδευτικών (παιδαγωγική, επιμορφωτική, οικονομική) για να ζουν με τον μισθό τους και να είναι αναπόσπαστοι στο παιδαγωγικό τους ρόλο.

Δώστε λεφτά για υγεία και παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!

