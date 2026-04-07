Youth Pass 2026: Αιτήσεις και προθεσμίες για τα 150 ευρώ

Ανοιχτές οι αιτήσεις για το Youth Pass 2026 με ενίσχυση 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών.

Το Youth Pass 2026 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την πλατφόρμα vouchers.gov.gr να δέχεται αιτήσεις από δικαιούχους που πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια. Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ χωρίς εισοδηματικά όρια.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως και τις 15 Μαΐου 2026, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ΚΕΠ, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέους να επωφεληθούν από την παροχή.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το βασικό χαρακτηριστικό του Youth Pass είναι ότι δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των ωφελούμενων.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας, όπου ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως email και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Στη συνέχεια επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας και ολοκληρώνει την αίτηση πατώντας την επιλογή «Υποβολή».

Η ενεργοποίηση και η πληρωμή

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος ενημερώνεται μέσω SMS ή email για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας.

Η πίστωση του ποσού πραγματοποιείται έως τις 31 Μαΐου, ενώ ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση 1-2 εργάσιμων ημερών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποσό

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Η χρήση της κάρτας είναι δυνατή τόσο σε φυσικά καταστήματα με ανέπαφες συναλλαγές (NFC), όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Διάρκεια και βασικές προϋποθέσεις

Η ψηφιακή κάρτα παραμένει ενεργή για δύο χρόνια από τον επόμενο μήνα έκδοσής της, επιτρέποντας στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το ποσό με ευελιξία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου.