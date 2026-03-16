Ταξί: Απεργία από την Τρίτη – Έως πότε

Απεργία από την Τρίτη -και συγκεκριμένα στις 6:00- έως και την Παρασκευή αποφάσισαν τα ταξί στην Αττική.

Ειδικότερα, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αποφάσισε εικοσιτετράωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από την Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Με διατάξεις του νομοσχεδίου, οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους, το οποίο και εισάγεται αύριο (17/03), προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν:

την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων

τις ειδικές άδειες και

ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Συνεδριάζει η ΠΟΕΙΑΤΑ

Για το ίδιο θέμα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποιεί πως έχει προγραμματίσει για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της, προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις πανελλαδικά, προαναγγέλλοντας ωστόσο «πανελλαδικές αρχής γενομένης με 24ωρη απεργία την Τρίτη 17 Μαρτίου, ημέρα εισαγωγής του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή».

Στην ίδια ανάρτηση το ΣΑΤΑ τονίζει:

Επιμένουμε και ζητάμε μέχρι τέλους μια δίκαιη παράταση για την ηλεκτροκίνηση μέχρι να γίνει προσιτή η χρήση τέτοιων οχημάτων.

Ζητάμε ελάφρυνση των παραβάσεων για τις ειδικές άδειες.

Απαιτούμε σοβαρούς κανόνες λειτουργίας των Ε.Ι.Χ χωρίς περαιτέρω μειώσεις.

Λυμπερόπουλος: «Υπάρχει μια απογοήτευση, μια αγανάκτηση από την κυβέρνηση»

Νωρίτερα, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος είπε: «Υπάρχει μια απογοήτευση, μια αγανάκτηση από την κυβέρνηση της οποίας στόχος είναι να εξυπηρετούνται ιδιωτικά συμφέροντα, για να μας πάρουν τη δουλειά, εις βάρος του κλάδου, ο ορισμός της διαπλοκής στην πολιτική».

Στη συνέχεια, ο ίδιος προανήγγειλε κινητοποιήσεις και κατά την τουριστική περίοδο: «Θα κάνουμε απεργία μέχρι την ψήφιση, μετά θα έχουμε μεγάλους αγώνες ειδικά την τουριστική περίοδο».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν πρόκειται να αποκλείσουν τα αεροδρόμια, απάντησε: «Τι άλλο να κάνουμε όταν η πολιτεία νομοθετεί ουσιαστικά την κατάργηση της δημόσιας μεταφοράς και την δίνει σε ιδιωτικά συμφέροντα; Τι άλλο να κάνει ο ταξιτζής, ο επαγγελματίας, που του κλέβουν την δουλεία, που του βάζουν όρους λειτουργίας, που είναι απαράδεκτοι, φασιστικοί, και θέλουν να λέγονται δημοκρατία».

Για τα αιτήματά τους και τους λόγους που αντιδρούν έντονα στο νομοσχέδιο, είπε: «Το άρθρο 52, ουσιαστικά απελευθερώνει την λειτουργεία των ΙΧ και ισοπεδώνει την δημόσια μεταφορά, δεύτερον τον φασιστικό νόμο περί ηλεκτροκίνησης, μας υποχρεώνουν από το 2026 όσα αμάξια αλλάζουν ή ότι άδεια δίνεται, αλλαγή ονόματος, πρέπει να είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τι πιο βρώμικο, τι πιο φασιστικό για να εξυπηρετήσει πάλι ιδιωτικά συμφέροντα;».

Ο κ. Λυμπερόπουλος αναφορικά με το ποια θα είναι η διάρκεια της απεργίας και το αν αντέχει ο κλάδος, σημείωσε: «Αντέχει δεν αντέχει θα το κάνει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά».

Στο στόχαστρο οι ρυθμίσεις για τα ΕΙΧ με οδηγό

Το πιο αμφιλεγόμενο σημείο για τους ταξιτζήδες, όπως έγραψε νωρίτερα το ethnos.gr, είναι το άρθρο 52, που αφορά την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης με οδηγό. Το υπουργείο διατήρησε την ελάχιστη χρέωση, αλλά αφήνει κρίσιμες παραμέτρους – όπως την ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης και τον χρόνο προκράτησης – σε εκκρεμότητα προκειμένου να καθοριστούν μελλοντικά με μία απλή υπουργική απόφαση. Παράλληλα, από το 2027 καταργεί την υποχρέωση επιστροφής των οχημάτων στην έδρα πριν από νέα μίσθωση και μάλιστα σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπως είχε προβλεφθεί στο κείμενο της διαβούλευσης.

Για τους εκπροσώπους των ταξί, αυτό σημαίνει ότι ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω χαλάρωση των κανόνων υπέρ των ΕΙΧ. Ζητούν τη διασύνδεση του μητρώου του υπουργείου με την ΑΑΔΕ σημειώνοντας ότι είναι απαραίτητη για ουσιαστικούς ελέγχους και αποφυγή φοροδιαφυγής ή αλλοίωσης των δηλωμένων δρομολογίων.

Ηλεκτροκίνηση

«Αγκάθι» παραμένει και το ζήτημα της υποχρεωτικής αντικατάστασης των οχημάτων ταξί που λήγουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με αμιγώς ηλεκτρικά, με το εν λόγω άρθρο να αποτελεί το δεύτερο μεγάλο μέτωπο σύγκρουσης. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει περιορισμένες εξαιρέσεις για οχήματα που λήγουν εντός του 2026, ιδιοκτήτες άνω των 62 ετών, ήδη αγορασμένα οχήματα έως το τέλος του 2025 και περιπτώσεις ολικής καταστροφής. Ωστόσο για τους εκπροσώπους των ταξί τα μέτρα αυτά είναι ανεφάρμοστα χωρίς ώριμες υποδομές, άμεσα διαθέσιμα οχήματα και λειτουργική οικονομική επιδότηση.

Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν τη μετάβαση βιαστική και άνιση και εκφράζουν φόβους ότι το κόστος θα βαρύνει δυσανάλογα τους ίδιους, καθιστώντας το μέτρο περισσότερο τιμωρητικό παρά μεταβατικό. Προβληματισμό προκαλεί στους αυτοκινητιστές και το άρθρο 44 το οποίο εισάγει εφαρμογή αξιολόγησης των υπηρεσιών μέσω QR code με ανώνυμες καταγγελίες. Οι επαγγελματίες ανησυχούν για τυχόν αυθαίρετη στοχοποίηση αν δεν εφαρμοστούν αυστηρές ασφαλιστικές δικλίδες.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΙΑΤΑ τονίζει ότι «ο άδικος αυτός νόμος δεν πρέπει να ψηφιστεί. Έχουμε κάνει επαφές με όλους τους Βουλευτές και τους περισσότερους Υπουργούς ανά την Επικράτεια και ζητάμε επιμόνως συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την εξεύρεση λύσης».

Μισή ικανοποίηση και για τα ΕΙΧ με οδηγό

Στο μεταξύ και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό, κάθε άλλο παρά ικανοποιημένες δείχνουν από την τελική μορφή του νομοσχεδίου. Σε πολυσέλιδη ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκμίσθωσης ΕΙΧ με Οδηγό (ΠΟΕΕΜΟ) κάνει λόγο για αβεβαιότητα που δημιουργείται από την παραπομπή κρίσιμων ζητημάτων σε υπουργική απόφαση προς επίλυση. Σύμφωνα με τους ίδιους, το νομοσχέδιο δεν τους επιτρέπει να σχεδιάσουν με σιγουριά τη λειτουργία τους, ιδίως σε περιοχές όπως η Κρήτη και η Εύβοια, όπου οι ρυθμίσεις παραμένουν θολές.

Η ΠΟΕΕΜΟ αν και αναγνωρίζει κάποιες βελτιώσεις, επιμένει ότι αυτές αφορούν σε ζητήματα δευτερεύουσας σημασίας με τα βασικά θέματα να παραμένουν ανοιχτά προειδοποιώντας μάλιστα με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και στο Ευρωπαικό Δικαστήριο. Ειδικά για το ζήτημα της ένταξης της Κρήτης στο καθεστώς της ηπειρωτικής Ελλάδας, η Ομοσπονδία προαναγγέλλει πως θα δοθεί «η μάχη της Κρήτης», η οποία «πρέπει να κερδηθεί και θα κερδηθεί» κατηγορώντας το υπουργείο ότι κινήθηκε «χάριν της προάσπισης συντεχνιακών συμφερόντων των ταξί».

Οπως επισημαίνει, η ΠΟΕΕΜΟ και τα τοπικά σωματεία Ηρακλείου και Δυτικής Κρήτης «θα συνεχίσουν την άσκηση κάθε δυνατής πίεησης προσφεύγοντας εφόσον απαιτηθεί τόσο στο ΣτΕ όσο και στην Ευρωπαική Επιτροπή και το Δικαστήριο της Ευρωπαικής Ενωσης ούτως ώστε να επιτευχθεί ο δίκαιος στόχος της εξίσωσης του καθεστώτος της Κρήτης με αυτού των υπόλοπων νησιών».

Με νομικές ενέργειες προειδοποιεί και όσους μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα συνεχίσουν να κάνουν λόγο για υποκλοπή μεταφορικού έργου και πειρατεία, κατηγορίες που έχουν εκτοξευτεί πολλές φορές από την πλευρά των συνδικαλιστών των ταξί.

Παράλληλα ζητά τριετή παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης από το 2027 στο 2030 απαιτώντας αντίστοιχα κίνητρα και επιδοτήσεις με αυτές των ταξί.