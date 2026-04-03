Σημαντικές εξελίξεις: Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός – Ποιοί φεύγουν και ποιοί έρχονται
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε τον ανασχηματισμό, στον απόηχο της γνωστοποίησης της δεύτερης δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς στη θέση του Κώστα Τσιάρα και υφυπουργός ο Μακάριος Λαζαρίδης, στη θέση του Χρήστου Κελλά. Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Τουρνάς, στη θέση του Ιωάννη Κεφαλογιάννη, ενώ δεν αναλαμβάνει κάποιος το χαρτοφυλάκιο του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, στο υπουργείο Υγείας.
Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, είχε προηγηθεί η παραίτηση του Κώστα Σκρέκα από τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
Ολόκληρη η ανακοίνωση
Μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, ανακοινώνονται οι κάτωθι αλλαγές στο Κυβερνητικό Σχήμα:
1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
– Υπουργός: Μαργαρίτης Σχοινάς
– Υφυπουργός: Μακάριος Λαζαρίδης
– Υφυπουργός: Γιάννης Ανδριανός
2) Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
– Υπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς
– Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος
3) Υπουργείο Υγείας
Οι αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου της ψυχικής υγείας, τις οποίες είχε μέχρι σήμερα ο τέως Υφυπουργός κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, θα κατανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο.
Η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 4 Απριλίου στις 11:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα.
