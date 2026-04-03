Έρχεται ανασχηματισμός: Τι εξετάζεται στο Μέγαρο Μαξίμου

Κυβερνητικές εξελίξεις φέρνει η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σενάρια παραιτήσεων και περιορισμένων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.

Οι εξελίξεις γύρω από τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαμορφώνουν ένα νέο πολιτικό σκηνικό, με την κυβέρνηση να προετοιμάζεται για άμεσες αποφάσεις που ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραιτήσεις υπουργών και περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Οι κινήσεις αυτές εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως το Σάββατο 4 Απριλίου.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκονται και ενδεχόμενες διαγραφές βουλευτών, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για εμπλοκή προσώπων σε σοβαρές υποθέσεις που ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από την αξιολόγηση της δικογραφίας.

Σενάρια απομακρύνσεων και κυβερνητικές αποφάσεις

Η άφιξη της δικογραφίας στη Βουλή αναμένεται να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την αξιολόγηση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν αφού εξεταστούν αναλυτικά τα στοιχεία και οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στο υλικό.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης κυβερνητικών στελεχών, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Τσιάρας, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Πιθανές διαγραφές και πολιτικές συνέπειες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον δύο βουλευτές εξετάζονται για εμπλοκή σε κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων αναφέρονται τα ονόματα του Κώστας Καραμανλής και της Κατερίνα Παπακώστα.

Σε περίπτωση που προκύψουν επαρκή στοιχεία, είναι πιθανό να ζητηθεί η παραίτησή τους από τις έδρες, γεγονός που θα συνεπάγεται και τον αποκλεισμό τους από μελλοντικά ψηφοδέλτια, χωρίς ωστόσο να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Διαδικασίες άρσης ασυλίας και έλεγχοι

Η κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να συμφωνήσει οριζόντια στην άρση ασυλίας για τους βουλευτές που εμπλέκονται, με την αξιολόγηση των υποθέσεων να γίνεται από τη Δικαιοσύνη. Για τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν διατελέσει υπουργοί, η διαδικασία ακολουθεί το προβλεπόμενο πλαίσιο της Βουλής.

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται επίσης ο Σπήλιος Λιβανός και η Φωτεινή Αραμπατζή, με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ανάλογα με την αξιολόγηση των στοιχείων.

Το πολιτικό μήνυμα και οι επόμενες κινήσεις

Παράλληλα με τις θεσμικές διαδικασίες, αναμένεται το επόμενο διάστημα και δημόσια τοποθέτηση από τον Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία θα αποτυπώνει τις κυβερνητικές προθέσεις και τις πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση παθογενειών στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια πρόωρων εκλογών, τα οποία –όπως επισημαίνεται– δεν αποτελούν επιλογή της κυβέρνησης στο παρόν στάδιο.