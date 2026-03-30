Πότε θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της
Συγκίνηση έχει σκορπίσει ο θάνατος της Μαρινέλλας το Σάββατο (28/3) σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί, δίνοντας τη δυνατότητα σε συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές να την αποχαιρετήσουν.
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο καλλιτεχνικός κόσμος, καθώς και χιλιάδες πολίτες εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια της ερμηνεύτριας που αγαπήθηκε μέσα από τη μακρόχρονη και σπουδαία πορεία της στο ελληνικό τραγούδι.
