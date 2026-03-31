Πληρωμές επιδομάτων και παροχών του ΟΠΕΚΑ – Ποιοί πάνε ταμείο σήμερα

ΟΠΕΚΑ καταβάλλει σήμερα 31 Μαρτίου 2026 επιδόματα ύψους 253 εκατομμυρίων ευρώ σε σχεδόν ένα εκατομμύριο δικαιούχους.

ΟΠΕΚΑ προχωρά σήμερα, 31 Μαρτίου 2026, στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων σε συνολικά 987.379 δικαιούχους, με το ποσό που διανέμεται να ξεπερνά τα 253 εκατομμύρια ευρώ. Η πληρωμή εντάσσεται στον προγραμματισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων.

Τα επιδόματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών παροχών, από οικογενειακές ενισχύσεις έως προγράμματα στήριξης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων χιλιάδων νοικοκυριών.

Τα βασικά επιδόματα που καταβάλλονται

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορά το Επίδομα Παιδιού (Α21), το οποίο κατευθύνεται σε 393.985 δικαιούχους με συνολικό ποσό 68.905.709 ευρώ. Σημαντικά κονδύλια διατίθενται και για τα αναπηρικά επιδόματα, που αφορούν 206.276 δικαιούχους και ανέρχονται σε 96.624.153 ευρώ.

Παράλληλα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα καταβάλλεται σε 145.149 δικαιούχους με ποσό 33.007.819 ευρώ, ενώ το Επίδομα Στέγασης ενισχύει 171.229 δικαιούχους με 20.348.356 ευρώ.

Ενισχύσεις για οικογένειες και ειδικές κατηγορίες

Στις σημερινές πληρωμές περιλαμβάνεται και το Επίδομα Γέννησης, που αφορά 9.492 δικαιούχους με συνολικό ποσό 12.490.500 ευρώ, καθώς και το Επίδομα Αναδοχής για 619 δικαιούχους με 484.093 ευρώ.

Επιπλέον, ενισχύσεις κατευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες, όπως τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, καθώς και σε προγράμματα όπως ο Προσωπικός Βοηθός, που αφορά 2.375 δικαιούχους με ποσό 1.798.100 ευρώ.

Παροχές για ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες

Σημαντικά ποσά κατευθύνονται και σε ανασφάλιστους υπερήλικες, μέσω συντάξεων και επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων αφορά 12.027 δικαιούχους με 5.049.042 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης καλύπτει 23.387 δικαιούχους με 10.430.852 ευρώ.

Παράλληλα, καταβάλλονται επιδόματα για ομογενείς, στεγαστική συνδρομή ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς και ενισχύσεις προς ευάλωτους οφειλέτες και δικαιούχους που σχετίζονται με «κόκκινα δάνεια».

Μικρότερες παροχές και ειδικά επιδόματα

Στο σύνολο των πληρωμών περιλαμβάνονται και μικρότερες κατηγορίες ενισχύσεων, όπως τα έξοδα κηδείας για 103 δικαιούχους και το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για δύο δικαιούχους.

Επίσης, προβλέπονται ποσά για δικαιούχους που ανήκουν στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, μέσω του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, που αφορά 14.194 άτομα και ανέρχεται σε 3.356.052 ευρώ.

Πώς καταβάλλονται τα επιδόματα

Ορισμένες βασικές παροχές, όπως το Επίδομα Παιδιού (Α21), το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής, καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την ταχύτερη διάθεση των ποσών και τη διευκόλυνση των δικαιούχων στην πρόσβαση στα χρήματά τους.