Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία «Deborah» – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
26/03/2026 - 14:36
Πίνακας περιεχομένων

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, «κρούει» τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως το σύστημα αυτό «θέλει προσοχή», καθώς φέρνει έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν και την Αθήνα.

Καιρός – Στο «μικροσκόπιο» των μετεωρολόγων βρίσκεται το νέο βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία Deborah, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας τις επόμενες ώρες.

 

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία (ENS meteograms), η κακοκαιρία θα αρχίσει να δείχνει… δόντια στην Αττική από το απόγευμα της Παρασκευής (27/03).

Ο κ. Κολυδάς εκτιμά ότι η πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας στο λεκανοπέδιο είναι ορατή, με το μέγιστο πιθανό ύψος υετού ανά 6άωρο να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 14 mm. Ωστόσο, διευκρινίζει πως το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για ηπιότερες βροχοπτώσεις, της τάξεως των 2 έως 6 mm ανά εξάωρο.

Έρχεται ανατροπή με τον καιρό το Πάσχα;

Παρά την πρόσκαιρη επιδείνωση της Παρασκευής, τα προγνωστικά μοντέλα «δείχνουν» πως η πραγματικά αξιόλογη μεταβολή του καιρού αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα:

Τετάρτη 1η Απριλίου: Προβλέπεται η σοβαρότερη επιδείνωση, με τα ύψη βροχής να αγγίζουν τα 25 – 35 mm ανά εξάωρο.

Πέμπτη 2 Απριλίου: Τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν, με ορισμένα προγνωστικά σενάρια να δίνουν κορυφές υετού κοντά στα 30 – 33 mm.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

