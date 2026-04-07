Fuel Pass: Αλλαγές μετά το «blackout» – Ποιοί μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

Το Fuel Pass ΙΙΙ ξεκίνησε με τεχνικά προβλήματα, οδηγώντας σε νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων με βάση το ΑΦΜ και έντονη ζήτηση από τους πολίτες.

Το Fuel Pass ΙΙΙ τέθηκε σε λειτουργία με στόχο την οικονομική ενίσχυση για καύσιμα, ωστόσο από τα πρώτα λεπτά εμφάνισε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους πολίτες. Η υψηλή επισκεψιμότητα οδήγησε σε προσωρινή κατάρρευση της πλατφόρμας, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί άμεση αναπροσαρμογή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκε τεράστιος όγκος ενδιαφέροντος, καθώς υποβλήθηκαν περισσότερες από 150.000 αιτήσεις, ενώ το σύστημα δεχόταν περίπου τριάντα εισόδους ανά δευτερόλεπτο πριν διακοπεί η λειτουργία του. Η ανάγκη αποσυμφόρησης της πλατφόρμας οδήγησε στη λήψη νέων μέτρων για την ομαλή εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Νέο σύστημα εισόδου με βάση το ΑΦΜ

Μετά την αρχική δυσλειτουργία, αποφασίστηκε η πρόσβαση στην πλατφόρμα να γίνεται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται ώστε να περιοριστεί η ταυτόχρονη είσοδος χρηστών και να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι αιτήσεις κατανέμονται σε διαφορετικές ημέρες, με συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων να αποκτούν πρόσβαση ανά εικοσιτετράωρο. Από την Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλους, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Πληρωμές και χρονικά όρια καταβολής

Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης εξαρτάται από τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Όσοι ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία από την πρώτη ημέρα, αναμένεται να λάβουν το ποσό εντός δύο ημερών, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο ζήτημα κατά τον έλεγχο των στοιχείων.

Ωστόσο, για αιτήσεις που θα υποβληθούν τη Μεγάλη Τετάρτη, οι πληρωμές μετατίθενται λόγω της τραπεζικής αργίας του Πάσχα. Έτσι, αιτήσεις που κατατίθενται από τη συγκεκριμένη ημέρα και μετά θα εξοφληθούν μετά τις εορτές, ενώ όσοι υπέβαλαν νωρίτερα θα πληρωθούν εντός της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι ισχύει για τα οχήματα

Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια. Τα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των τέκνων.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα ή μοτοσυκλέτα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό βρίσκεται σε κυκλοφορία, είναι ασφαλισμένο και δεν υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας. Οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται αυτόματα μέσω των διαθέσιμων μητρώων.

Τα ποσά της ενίσχυσης και οι επιλογές πληρωμής

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής κάρτας είτε την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η επιλογή της ψηφιακής κάρτας αποδίδει υψηλότερο ποσό σε σχέση με την απευθείας πίστωση, με διαφορά που φτάνει έως και τα δέκα ευρώ. Τα ποσά είναι διαφορετικά για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, καθώς και για νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές.

Η διαδικασία αίτησης και η λειτουργία του συστήματος

Η αίτηση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Οι πολίτες καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να επιλέξουν τον τρόπο λήψης της ενίσχυσης.

Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο των στοιχείων χωρίς την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών, διασταυρώνοντας δεδομένα από τα αρμόδια μητρώα. Μετά την έγκριση, τα στοιχεία αποστέλλονται στα τραπεζικά ιδρύματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

Η πρώτη ημέρα λειτουργίας και η τεχνική παρέμβαση

Η εκκίνηση της πλατφόρμας στις 4:30 το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας συνοδεύτηκε από μεγάλη επισκεψιμότητα, η οποία προκάλεσε δυσκολίες στην πρόσβαση και εμφάνιση μηνυμάτων αδυναμίας σύνδεσης. Παρά τα προβλήματα, χιλιάδες χρήστες κατάφεραν να συνδεθούν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Η κατάρρευση του συστήματος οδήγησε σε έκτακτη κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και τεχνικών ομάδων, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία. Στόχος των παρεμβάσεων ήταν η διασφάλιση της ομαλής συνέχισης της διαδικασίας και η αποφυγή νέων προβλημάτων κατά την υποβολή αιτήσεων.