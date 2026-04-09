ΔΥΠΑ: Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας – Δείτε πού

Πίνακας περιεχομένων

Η ΔΥΠΑ διοργανώνει στην Πάτρα τη 55η «Ημέρα Καριέρας», με συμμετοχή 30 επιχειρήσεων και 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Η ΔΥΠΑ φέρνει σε άμεση επαφή επιχειρήσεις και πολίτες μέσω της 55ης «Ημέρας Καριέρας», δημιουργώντας έναν δυναμικό χώρο συνάντησης για την αγορά εργασίας στην Πάτρα. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης, δίνοντας τη δυνατότητα για απευθείας επικοινωνία μεταξύ εργοδοτών και υποψηφίων.

Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς προσφέρονται εκατοντάδες ευκαιρίες απασχόλησης σε διαφορετικούς τομείς, καλύπτοντας ευρύ φάσμα επαγγελματικών ειδικοτήτων.

Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

Η 55η «Ημέρα Καριέρας» θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, στο ξενοδοχείο MY WAY, στη Λεωφόρο Όθωνος-Αμαλίας 16, στην Πάτρα. Η διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Η επιλογή του χώρου και του ωραρίου δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται.

Επιχειρήσεις και διαθέσιμες θέσεις

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για περίπου 1.000 θέσεις εργασίας. Οι θέσεις αυτές αφορούν διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης και επαγγελματικούς τομείς.

Η ποικιλία των διαθέσιμων θέσεων δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους με διαφορετικά προσόντα να βρουν ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ.

Τι μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να καταθέσουν τα βιογραφικά τους και να πραγματοποιήσουν αρχικές συνεντεύξεις επιτόπου.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους υποψηφίους να διεκδικήσουν άμεσα θέσεις εργασίας, αξιοποιώντας τη φυσική παρουσία και την προσωπική επαφή με τους εργοδότες.

Πώς γίνεται η συμμετοχή

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής, ώστε να οργανωθεί καλύτερα η παρουσία των υποψηφίων.

Η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία που ενισχύει τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τους πολίτες, προσφέροντας άμεσες ευκαιρίες απασχόλησης.