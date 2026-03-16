Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές και χιονοπτώσεις

Η κακοκαιρία που πλησιάζει τη χώρα φέρνει βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χιονοπτώσεις από τα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Ο καιρός στη χώρα μας αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς δύο βαρομετρικά συστήματα που κινούνται προς την περιοχή αναμένεται να επηρεάσουν την Ελλάδα. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η μεταβολή θα γίνει αισθητή από την Τρίτη και θα κορυφωθεί κυρίως προς το τέλος της εβδομάδας.

Τα συστήματα αυτά αναμένεται να προκαλέσουν βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους, ενώ δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. Παράλληλα, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η αστάθεια ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με την άνοιξη να καθυστερεί να σταθεροποιήσει τον καιρό.

Δύο βαρομετρικά συστήματα φέρνουν την αλλαγή του καιρού

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η εξέλιξη του καιρού συνδέεται με δύο διαταραχές που θα κινηθούν από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας. Τα συστήματα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν σταδιακά τη χώρα, μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες υετού.

Η επιρροή τους δεν περιορίζεται μόνο στις βροχοπτώσεις. Εκτός από τις βροχές που προβλέπονται σε αρκετές περιοχές, αναμένονται και χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χιονοπτώσεις ενδέχεται να είναι αξιόλογες.

Υπάρχει επίσης μια μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα τα χιόνια να εμφανιστούν πρόσκαιρα και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή, χωρίς όμως να θεωρείται ακόμη βέβαιη αυτή η εξέλιξη.

Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα μέσα στην εβδομάδα

Κατά τις πρώτες ημέρες της μεταβολής, δηλαδή την Τρίτη και την Τετάρτη, οι βροχές αναμένεται να έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα. Οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Τρίτη τοπικές βροχές αναμένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα, ενώ υπάρχει πιθανότητα καταιγίδων και στο βόρειο Ιόνιο.

Ενισχυμένοι άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Καθώς προχωρά η εβδομάδα, τα φαινόμενα αναμένεται να γίνουν πιο εκτεταμένα. Από την Πέμπτη και μετά οι βροχές θα εμφανίζονται σε περισσότερες περιοχές, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων και το Αιγαίο καθώς και την Κρήτη.

Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά και κατά τόπους θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Οι ισχυροί αυτοί άνεμοι αναμένεται να εντείνουν την αίσθηση του κρύου.

Την Πέμπτη προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Η εικόνα του καιρού προς το τέλος της εβδομάδας

Την Παρασκευή αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως σε αυτές τις περιοχές. Καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στο Αιγαίο ενδέχεται πρόσκαιρα να φτάσουν και πάλι τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η αστάθεια πιθανόν να συνεχιστεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέες βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι η ανοιξιάτικη σταθερότητα του καιρού ίσως χρειαστεί ακόμη λίγη υπομονή.