Προ των πυλών το Πανεπιστήμιο των Τεχνών – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πίνακας περιεχομένων

Όπως προβλέπεται σε νέο νόμο του υπουργείου Παιδείας, που βάζει τέλος σε εκκρεμότητες δεκαετιών, οι παραστατικές τέχνες αποκτούν πανεπιστημιακό υπόβαθρο και κύρος, ενώ δίνεται η δυνατότητα για έρευνα και περαιτέρω μετεξέλιξη, αλλά και διασφαλίζονται η αναγνώριση και αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών στο Δημόσιο.

Το πρώτο δημόσιο ΑΕΙ για τις παραστατικές τέχνες που δημιουργείται στην Ελλάδα θα έχει γνωστικό αντικείμενο τη διδασκαλία της δραματικής, της ορχηστικής και της μουσικής τέχνης και θα απευθύνεται στους νέους που θέλουν να σπουδάσουν θέατρο, χορό, μουσική σε δημόσιο Πανεπιστήμιο και με συγκεκριμένους κανόνες και θεσμικό πλαίσιο με πλήρεις δυνατότητες εξέλιξης.

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, προχωρά σε θεσμοθετημένη διαδικασία τροποποίησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με τη δημιουργία διακριτής κατηγορίας που θα αντανακλά το ειδικό καθεστώς των συγκεκριμένων σπουδών και θα αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση τους μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ) «οι παραστατικές τέχνες αποκτούν πρώτη φορά αυτό που ήταν πάντα το ζητούμενο, μία σοβαρή πανεπιστημιακή υπόσταση, με σπουδές, με δυνατότητα έρευνας, κυρίως με προοπτικές εξέλιξης».

Μετά την πλήρη ανάληψη του αντικειμένου της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από το υπουργείο Παιδείας θα ακολουθήσει, σε στενή συνεργασία με τους φορείς και τον κλάδο, η φάση της συνολικής μεταρρύθμισης του χώρου, στο πλαίσιο της οποίας θα διαμορφωθούν και οι αναγκαίες διαδικασίες και αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση του πάγιου αιτήματος της απόδοσης ECTS στους απόφοιτους των σχολών. Επιπλέον, μέσω προγράμματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προωθείται η διαμόρφωση ειδικού «ακαδημαϊκού διαδρόμου» συνέχειας μέσω προγράμματος του ΕΑΠ διάρκειας ενός έτους για απόφοιτους Ανώτατης Σχολής Καλλιτεχνικών Επιστημών και Ανώτατης Σχολής Μουσικών Επιστημών, στις περιπτώσεις όπου το πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών συνδέεται άμεσα και οργανικά με την ίδια την ΑΣΠΤ. Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων ΑΣΚΕ και ΑΣΜΕ στην ΑΣΠΤ στο 7ο εξάμηνο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέλιξη των φοιτητών, καθώς αυξάνεται το ποσοστό κατατάξεων των αποφοίτων Σχολών Ανώτερης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης σε ΑΕΙ του ίδιου καλλιτεχνικού αντικειμένου με τον τίτλο αποφοίτησής τους στο 30%, από το 15% που είχε προβλεφθεί αρχικά.

Η Επιτροπή

Το επόμενο βήμα είναι η συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, η οποία θα αναλάβει να καταρτίσει τα νέα προγράμματα σπουδών της σχολής. Οι πρώτοι φοιτητές θα εισαχθούν στην ΑΣΠΤ από την ακαδημαϊκή χρονιά 2027-28 και θα έχουν δυνατότητες για σπουδές και πτυχίο από το προπτυχιακό έως το διδακτορικό επίπεδο, με πλήρη πανεπιστημιακή υπόσταση στις καλλιτεχνικές σπουδές. Στην πανεπιστημιακή στέγη του νέου ΑΕΙ θα λειτουργούν Τμήματα των πέντε ιστορικών δημόσιων φορέων του χώρου: το Τμήμα Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου, το Τμήμα Ορχηστικής Τέχνης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το Τμήμα Ορχηστικής Τέχνης της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, το Τμήμα Δραματικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και το Τμήμα Μουσικής Τέχνης του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Η εισαγωγή στα Τμήματα της ΑΣΠΤ θα γίνεται μέσω ειδικών εξετάσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν υποχρεωτική ακρόαση των υποψηφίων για τη διά ζώσης αξιολόγησή τους. Η επιλογή του Ειδικού Καλλιτεχνικού Προσωπικού θα βασίζεται πρωτίστως στο έργο των καλλιτεχνικών προσωπικοτήτων που θα αναλάβουν τις θέσεις, αναγνωρίζοντας το κύρος τους. Επιπλέον, το νέο ίδρυμα θα διαθέτει 9μελές Καλλιτεχνικό Συμβούλιο που θα προσφέρει γνωμοδοτικές υπηρεσίες αμισθί, πέντε μέλη του οποίου θα υποδεικνύονται από τους πέντε ιστορικούς φορείς της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Όπως λέει στην «Κυριακάτικη Απογευματινή» ο Αστέριος Πελτέκης, καλλιτεχνικός διευθυντής ΚΘΒΕ, ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρολόγος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, «η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών αποτελεί εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στη χώρα μας. Πρώτη φορά οι τέχνες της σκηνής εντάσσονται αμιγώς και με θεσμική πληρότητα στον ακαδημαϊκό χάρτη, αποκτώντας το πλαίσιο που τους αρμόζει».

Και τονίζει ότι «πρόκειται για μια στιγμή που συνδυάζει δικαίωση και ευθύνη με τη σφραγίδα της προσωπικής φροντίδας του ίδιου του πρωθυπουργού και την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των υπουργών του ΥΠ.ΠΟ., Λίνας Μενδώνη, και της ΥΠΑΙΘΑ, Σοφίας Ζαχαράκη, και των συνεργατών τους. Η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής δικαιώνει διαχρονικά αιτήματα της καλλιτεχνικής κοινότητας, αλλά ταυτόχρονα θέτει υψηλές απαιτήσεις ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης, τη σύνδεση με την κοινωνία και τη διεθνή παρουσία. Με σεβασμό στην παράδοση και επίγνωση της αποστολής μας, οφείλουμε να στηρίξουμε αυτή τη νέα αρχή με σοβαρότητα και συνέπεια. Οι παραστατικές τέχνες δεν είναι μόνο πεδίο δημιουργίας, αλλά και χώρος καλλιέργειας σκέψης, μνήμης και συλλογικής συνείδησης».

Εφημερίδα «Κυριακάτικη Απογευματινή»