Ολοήμερο σχολείο: Καταγγελίες για υποστελέχωση και αλλαγές στο πρόγραμμα

Απαράδεκτες περικοπές στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο καταγγέλλονται μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής Β’ Πειραιώς της Ελληνικής Λύσης, Σοφία – Χαϊδώ Ασημακοπούλου προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα λειτουργίας εν μέσω της σχολικής χρονιάς.

Η παρέμβαση βασίζεται σε περιστατικό που σημειώθηκε στις αρχές Μαρτίου 2026 σε Δημοτικό σχολείο του Ζωγράφου, όπου γονείς και κηδεμόνες ενημερώθηκαν αιφνιδιαστικά για τροποποίηση του προγράμματος. Η αλλαγή προέκυψε λόγω μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σημαντικό κενό στη λειτουργία του σχολείου.

Περικοπή ωραρίου λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την ενημέρωση της σχολικής διεύθυνσης προς τους γονείς, παρά τις συνεχείς προσπάθειες για κάλυψη των κενών, που ανέρχονται σε 31 διδακτικές ώρες – δηλαδή αντιστοιχούν σε περισσότερο από μία θέση εκπαιδευτικού – η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας δεν προχώρησε στην αποστολή προσωπικού.

Ως συνέπεια, το σχολείο αναγκάστηκε να προχωρήσει σε περιορισμό του ωραρίου του Ολοήμερου Προγράμματος, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τόσο τη λειτουργία της σχολικής μονάδας όσο και τον προγραμματισμό των οικογενειών.

Χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων

Η συγκεκριμένη περίπτωση, όπως επισημαίνεται, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό αλλά ενδεικτικό μιας διαχρονικής δυσλειτουργίας του θεσμού των ολοήμερων σχολείων. Η απουσία ακόμη και μίας ειδικότητας φαίνεται να είναι αρκετή για να διαταράξει συνολικά το πρόγραμμα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η βιωσιμότητα του ολοήμερου δημόσιου σχολείου, καθώς η αστάθεια στη λειτουργία του δημιουργεί αβεβαιότητα τόσο στους γονείς όσο και στους μαθητές.

Αναφορές στην εφαρμογή του θεσμού το 2022

Στην ερώτηση γίνεται αναφορά και στην προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού το 2022, κατά την οποία είχαν εξαγγελθεί περίπου 5.000 ολοήμερα σχολεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, τελικά δεν λειτούργησαν ούτε τα μισά.

Οι γονείς, έχοντας προηγούμενη εμπειρία αιφνίδιων αλλαγών στο ωράριο και ελλείψεων σε προσωπικό, φαίνεται πως προτίμησαν εναλλακτικές λύσεις. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η λειτουργία περιορίστηκε σε περίπου 1.500 τμήματα.

Καθοριστικός ρόλος για τις οικογένειες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για την καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων, οι οποίοι βασίζονται σε αυτό για τη φροντίδα και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους.

Παρά τη σημασία του θεσμού, η αδυναμία έγκαιρης κάλυψης των κενών και η υποστελέχωση οδηγούν, όπως τονίζεται, σε αποφάσεις που υπονομεύουν τη λειτουργία του ακόμη και στη μέση της σχολικής χρονιάς.

Τα ερωτήματα προς την Υπουργό Παιδείας

Με βάση τα παραπάνω, η βουλευτής απευθύνει τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

Πρώτον, ζητείται να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα της σχολικής μονάδας, με αποτέλεσμα να μην καλυφθούν τα κενά και να προκύψει περικοπή του ωραρίου.

Δεύτερον, τίθεται το ερώτημα αν υπάρχει μηχανισμός άμεσης κάλυψης των κενών, ώστε η απουσία ενός εκπαιδευτικού να μην οδηγεί σε συνολική απορρύθμιση του προγράμματος.

Τρίτον, ζητείται να αποσαφηνιστεί ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την αναστάτωση που προκαλείται στις οικογένειες σε ανάλογες περιπτώσεις.

Τέλος, τίθεται το ζήτημα της ενίσχυσης του Ολοήμερου Σχολείου με μόνιμο και κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η χρόνια υποβάθμιση του θεσμού και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΡΩΤΗΣΗ