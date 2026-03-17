Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Burlington Community Festival στην Τεχνόπολη

Με ένα θερμό καλωσόρισμα προς την εκπαιδευτική κοινότητα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων το 2ο Burlington Community Festival, η μεγάλη εκπαιδευτική διοργάνωση της Burlington Books που συγκέντρωσε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Το φεστιβάλ, που διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά, επιβεβαίωσε τη δυναμική του ως ένας θεσμός που αναπτύσσεται συνεχώς, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον από την εκπαιδευτική κοινότητα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που εκτεινόταν από το πρωί

έως το βράδυ, η Τεχνόπολη μετατράπηκε σε έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής γνώσης, δημιουργικότητας και καινοτόμων ιδεών.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό τους, η Managing Director της Burlington Books, Χριστίνα Μπακοπούλου και η Editorial Manager της Burlington Books, Tracy Huntingford, τόνισαν τη σημασία της δημιουργίας μιας ζωντανής εκπαιδευτικής κοινότητας, επισημαίνοντας ότι το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, ενισχύοντας την ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία για όλους όσοι εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί ο διάλογος γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της εκπαίδευσης και να αναδειχθούν πρακτικές που εμπνέουν εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Το πρόγραμμα εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε δύο βασικούς χώρους της Τεχνόπολης, το Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ και το INNOVATHENS, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια με επίκεντρο τη σύγχρονη εκπαίδευση.

Στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ παρουσιάστηκαν δράσεις που ανέδειξαν τη δημιουργική διδασκαλία και τη χρήση του θεάτρου και της αφήγησης ως εργαλείων μάθησης. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και διαδραστικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικοί και

μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες μεθόδους που ενισχύουν τη γλωσσική έκφραση, τη συνεργασία και την αυτοπεποίθηση μέσα στην τάξη.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν οι μαθητικές παρουσιάσεις στα Αγγλικά, με συμμετοχές από σχολεία και κέντρα ξένων γλωσσών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι μαθητές παρουσίασαν τραγούδια, θεατρικά δρώμενα και δημιουργικά projects, μεταφέροντας στο κοινό τον ενθουσιασμό και τη χαρά της μάθησης.

Σημαντικές ήταν επίσης οι ομιλίες που ανέδειξαν σύγχρονα ζητήματα της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική ψυχολόγος Δρ. Ελένη Λιβανίου μίλησε για τον ρόλο της γυναίκας ως μητέρας και εκπαιδευτικού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η συγγραφέας και συνιδρύτρια του οργανισμού WHEN, Στέλλα Κάσδαγλη, παρουσίασε τρόπους αναγνώρισης και αντιμετώπισης των έμφυλων στερεοτύπων μέσα στην τάξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν επίσης οι παρουσιάσεις που ανέδειξαν τη δύναμη της αφήγησης ως εκπαιδευτικού εργαλείου, καθώς και το διαδραστικό εργαστήριο που εξερεύνησε τη σχέση δημιουργικότητας, γλωσσών και τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, στον χώρο του INNOVATHENS πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις που επικεντρώθηκαν στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα στη σύγχρονη τάξη. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσω της ανάλυσης εικόνων και συμβόλων, για σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και για νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στη γενιά της ψηφιακής εποχής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας λειτουργούσαν επίσης χώροι δραστηριοτήτων για παιδιά, με δημιουργικά εργαστήρια, ζωγραφική, παιχνίδια, karaoke και συμμετοχικές / βιωματικές δράσεις, δημιουργώντας ένα ζωντανό και χαρούμενο περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους.

Η διοργάνωση περιλάμβανε ακόμη εργαστήρια που εστίασαν στην ψυχική ενδυνάμωση και την προσωπική ανάπτυξη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυτοεκτίμηση των εφήβων και στην ευεξία των εκπαιδευτικών.

Η μεγάλη συμμετοχή του κοινού, το υψηλό επίπεδο των παρουσιάσεων και η ενεργή παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών ανέδειξαν το Burlington Community Festival ως μια σημαντική

πρωτοβουλία που ενισχύει τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον χώρο της εκπαίδευσης.

Το 2ο Burlington Community Festival ολοκληρώθηκε αφήνοντας έντονη την αίσθηση μιας δυναμικής κοινότητας που μοιράζεται ιδέες και εμπειρίες για το μέλλον της εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας ότι η μάθηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα δημιουργική, συνεργατική και εμπνευσμένη.